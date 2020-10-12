防國安風險地下化 李家超：加強蒐情報

指被挖磚頭可填48籃球場

李家超接受深圳衛視的專訪時表示，過去一年反修例示威期間，蒐集到被挖起的磚頭，「可以填滿48個籃球場」；而路邊被拆下的欄杆，「數量有120座國金二期高」，他形容事件是香港回歸23年以來前所未有的震盪。

港區國安法生效超過100日，近30人因涉嫌違反法例被捕。李家超表示，現時社會上大致回復平靜，形容市民可以正常返工及進行社交活動，證明「香港有能力自己解決自己問題」，他又表示，在新法律、新機制下，各方都需要磨合、慢慢暢順，他感謝國家安全公署的協調，稱該署將國家安全形勢及分析「不停告訴我們」。

稱港意識薄弱 需增嚴重案件應對

李家超又表示，現時仍然有挑戰國家安全意識的存在，如一些示威者叫口號，認為須加強情報蒐集，防止地下化國家安全風險，「不能掉以輕心」。他稱香港在國家安全意識上薄弱，要增強對付嚴重案件的手法，又說面對的「是國家級對手」，認為在外交、國際層面上，國家會處理並將情况告知港府，港府會配合。