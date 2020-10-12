陳文敏：司法互助可取外地口供 呈堂繫於自願

保安局曾稱中港可互助調查 提供資料

翻查資料，2016年立法會議員提問過去本港有否收到任何內地部門要求提供協助，以便在港拘捕、押送或規避法律的辦法，當時保安局回應稱，香港警方和內地執法單位在合作機制下進行個案聯繫時，如一方需要請求另一方協助調查，被請求方可通過合法渠道蒐集與案件有關的資料提供予對方。

對有關資料可否呈堂，港大法律學院講座教授陳文敏表示，一般而言香港會透過司法互助申請取得其他司法管轄地的口供，惟可否於香港法庭呈堂，需視乎取得口供的程序，是否合乎本港自願作供的原則。他指出，口供可分為「直接使用（direct use）」或「derivative use（衍生使用）」。他舉例，如果一份口供不能直接使用，但可作「衍生使用」，若透過該口供去找到一把刀，該把刀則有可能呈堂，但仍要考慮有沒有其他來源找到該項證供。

湯家驊：稱屬傳聞證供 視可信度採用

資深大律師湯家驊表示，由境外取得的證據屬「hearsay（傳聞證據）」，舉例境外有人寫信或文章予本港警方、外地傳媒訪問等。香港對所有境外證供一視同仁，沒法律規定可否用，要視乎其可信度。