涉助12港人偷渡 唐婉清7人保釋 鍾雪瑩另涉藏械續羈押 今提堂

警方表示，經警務處國家安全處人員經調查後，前日被捕、29歲鍾雪瑩被暫控一項「無牌管有槍械或彈藥」，今早於粉嶺裁判法院提堂。資料顯示，鍾雪瑩被指涉及去12月大埔翠屏花園開槍案後潛逃，一直被通緝，至前日被有組織罪案及三合會調查科人員以涉嫌「協助罪犯」及「無牌管有槍械或彈藥」拘捕。

消息稱當中一人再因國安法被捕

警方稱截至昨晚10時，包括鍾雪瑩在內的8人就涉協助疑犯一案獲准保釋，而鍾因另涉他案被繼續羈押並起訴。另有消息稱，被捕9人中另有一人再因國安法被捕，消息稱該疑犯獲准保釋。

其中一名被指「協助疑犯」的被捕者、社民連梁國雄前議員助理唐婉清昨午5時許獲保釋。社民連秘書長吳文遠、常委陳皓桓及成員曾健成等人到旺角警署聲援，唐婉清昨傍晚在聲援者陪同下離開旺角警署，並向記者揮手，但沒回應記者提問，乘的士離去。

12時接通知5時始釋 社民連批警拖延

吳文遠表示，唐婉清以「協助疑犯」被捕，被扣留逾30小時，其保釋條件為2000元現金；唐婉清至今未被正式落案起訴，需於本月22日再到警署報到。

陳皓桓向本報表示，昨日中午12時警方通知到警署交保釋金，惟到場後警員一直以「上頭指示」為由拖延程序，令唐婉清延至5時才獲釋，質疑警方刻意留難被捕者及協助他們的家屬或親友。

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