稱司法影響力升礙施政 范太：行政機關相形見絀

稱反對派用法援挑戰政府

香港基本法教育協會、深圳大學港澳基本法研究中心昨日召開研討會，討論「一國兩制下的香港政治體制」。范徐麗泰說，「反對派」議員變本加厲地阻撓政策通過，令「行政主導」的體制難以落實，「反對派利用法律，以及政府法援署的資源提出司法覆核，阻礙政府施政」，又指「法院漸漸被視為為政府跟反對派間的爭議做一錘定音的裁決」，認為這導致司法機構的影響力有所提升，而行政機關的影響力則「相形見絀」。

指媒體教師散播反中信息

范太並形容2019年的反修例運動是「顏色革命」，香港受到英美政府、台獨力量等外國勢力干預，但本地無情報組織，屬完全不設防，反問「要推翻特區政府何愁不成事」，只是「推得動香港，推不動中國」。她批評部分媒體，尤其是網媒，對中央及特區政府存有成見，利用「偏頗、造假」的報道煽動市民猜疑內地及港府。

另外，范太稱有學生被「反中抗共」的教師「洗腦」，以至不承認自己是中國人；部分建制派亦為選情而激進地批評政府。

港府官員上月一再重申本港過去及現在均沒有「三權分立」，經民聯立法會議員梁美芬昨日出席同一活動時稱，她同意港府的說法，同時補充《基本法》內有三權分立的元素。

梁美芬解釋，「三權分立」變成不恰當的描述，是為避免「攬炒派」將「三權分立」變成政治手段，誤導市民認為香港必須模仿美國的制度才有法治，她重申香港的法治建基於司法獨立。