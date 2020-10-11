林鄭上周促落實宣傳國安法 港大收回連儂牆管理權

昨日港大連儂牆所有文宣已被清走，外圍放有水馬及圍板圍封。港大學生會發聲明稱，由於管理權期滿，日前申請續期但被拒，故昨日起該位置歸校方管理，並在早上清拆連儂牆。

學生會斥削言論自由 港大：收回因人流增

學生會對事件感遺憾，提到林鄭月娥上周公開就港大連儂牆發表言論，認為是威迫大學「為極權背書，削減學生言論自由」。聲明表示，學生會將捍衛同學的表達自由及學術自由，認為只要意志不滅，「哪裏都可以是連儂牆」。就大學街位置現時被圍封，港大學生會會長葉芷琳引述校方稱仍有部分工程需要進行，但不清楚工程是否有需要，認為圍封部分路段會影響學生出入。

港大發言人回覆稱，港大大學街上層（即過去連儂牆）位置，於2017年首次分配予學生管理，並在2018年續期兩年，「鑑於目前該處行人流量增加，基於安全及管理方面等考慮」，校舍事務委員會由今年10月8日開始收回管理權，並會與學生討論，物色其他避免造成人流擁擠的地方。