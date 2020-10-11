會否再釘牌 楊潤雄：正查一兩嚴重個案 稱曾函學校提港獨 葉建源：從沒正式指引

稱教師釘牌因操守 非因政治

楊潤雄出席商台節目《政經星期六》時稱，對教師「釘牌」並非基於政治原因，而是專業操守問題。他強調「向來都說課堂內不需要去談港獨，因為有清晰可見的一個事實，就是（港獨）在香港是沒有空間，亦在法理體制上不應該，如果要說，是否都應該根據這樣去說呢？」他認為，以小五的程度，教師應告訴學生港獨不符法例基礎，「香港根本無論從歷史、制度及實際原因，都無可能行港獨，亦都不應該有一個這樣的思維」。他以吸毒比喻港獨，指社會不會接受與小五學生討論應否吸毒，或吸毒有何好處。

同日楊潤雄出席港台《星期六問責》，再被主持問到涉事教師會否僅是政治敏感度不足，他說不同意，指問題是該名教師是否明白港獨在香港憲制地位不可行，這不是政治問題，而是事實問題。他又說，涉事課堂以言論自由為題，但花了大部分時間去談港獨或香港民族黨，認為言論自由似乎只是引子，引入港獨與香港民族黨的課題，在專業上是很大問題。

指多番公開籲不談港獨 「教師沒可能不知」

在商台節目被問到教育局是否有指引要求教師不應談港獨，以及談港獨時只能提出屬不可行，讓學校可作藍本或基礎，楊潤雄表示，2016年曾向學校發信，並在過去的公開場合、回答立法會質詢時都有提及，「這麼關心社會時事的同工，無可能告訴我完全不知道政府或教育局對校內做這些事（提及港獨）的看法」。教育局副秘書長陳蕭淑芬亦稱，課程指引中有提及要幫助學生認識《基本法》和加深對一國兩制的理解。

2016年函小學信件沒提港獨

翻查資料，教育局曾於2016年8月致函中小學，在給中學的信件中提及港獨絕不正確，給小學的信件則無提及港獨，僅稱要加強基本法教育。

至於教師被取消教學資格會否陸續有來，楊潤雄表示，現時確有一兩個個案較為嚴重，但會否「釘牌」則要再看教師的申訴及蒐集其他意見，那些個案集中在教師能力或態度問題，不一定涉政治或敏感題目。

教聯會副主席鄧飛稱，過去教育局無就港獨議題訂立指引，認為是次局長把學校談論港獨的界線劃清是好事。教育界立法會議員葉建源表示，教育局從未就港獨發出正式指引，過去曾以信件交代政府想法，但從來無諮詢教育界，他質疑港獨在港「沒有空間」，是否就不能探討。他借用楊潤雄的「吸毒」例子，認為宣揚禁毒時，都要教導學生毒品是什麼，並了解各地法例等。