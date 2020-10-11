3古樹消失 專家質疑無盡力保護

政府於2016年就元朗至上水單車徑提交申請撥款文件顯示，當局檢視元朗至上水段單車徑工程範圍內，有3棵達到古樹級數的「珍貴樹木」，當局曾考慮原地保留，惟又稱該3棵樹太接近單車徑或行人路，對騎單車人士安全「構成高風險」，建議砍伐。

土拓署曾稱可原址保留 後稱遭嚴重破壞

環保觸覺義務總幹事譚凱邦引述土拓署後來通知他，可以用巨型花盆圍起兩株生長在斜坡上的大樹，原址保留。不過，該署上周回覆本報查詢時表示，該兩棵大樹已於2018年超強颱風山竹吹襲而受到嚴重破壞。

本報記者上月28日、即單車徑啟用前夕，與譚凱邦到現場視察，發現該兩棵樹已消失，譚凱邦認為甚為可惜。

翻查立法會文件，其中一棵細葉榕高10米，樹幹直徑1.1米；另一棵大葉榕高18米，樹幹直徑1.2米，當局評估該兩棵樹生長在斜坡上，要為其準備合適的泥膽並不可行，故此不適合移植。

詹志勇：工程或傷大量樹根

教育大學地理及環境科學研究講座教授詹志勇指出，政府評估認為該兩棵樹達到古樹級數，「點解唔直接將這兩棵樹納入《古樹名木冊》？」他又質疑署方有否盡力保護該兩棵大樹，避免遭工程影響或颱風吹襲倒塌。

詹志勇續稱，該兩樹已被移除是「死無對證」，但不排除該兩樹因為與單車徑走線太接近，若未有做足保護措施，挖掘工程可能會切斷大量樹根，到颱風吹襲時，樹木抵禦強風能力自然大大下降，因此被強風吹塌。

（城市保育）