元朗上水單車徑 八成路段無樹蔭 專家批大量伐木、炎夏易中暑 設計不理想

明報記者 馬耀森

翻查資料，整項工程牽涉逾4500棵樹，當中有3棵大樹達古樹級別，惟當局以技術限制為由稱未能原址保留，其中兩棵大樹更於2018年被超強颱風山竹吹塌，最終難逃被砍命運（見另稿）。

樹蔭路段零散 最長1公里

本報綜合多方資料，包括譚凱邦於10月3日騎單車由元朗出發，沿途記下單車徑兩旁樹木分佈，以及本報翻查地圖街景及網上影片等，發現約八成路段沒有樹蔭。譚凱邦說，沿南生圍一段約1公里長的單車徑，已是最長的有樹蔭路段，「亦踩得最舒服」；而途中只有兩、三段有樹蔭，惟每段僅數百米長。

路太闊 環團質疑無需要

譚凱邦指出，政府興建元朗與上水單車徑，大部分路段闊4米，旁邊行人路闊2米，合共6米，「唔好話單車，私家車都行到」。他說，根據運輸署《運輸策劃及設計手冊》，單車徑及行人路的最低標準分別為3.5米及1.5米，若部分路段採用標準闊度，整體可縮窄1米，相信該條單車徑的綠化率會大增，對土木工程拓展署未有盡力保留兩旁樹木表示失望。

另外，本報翻查該條單車徑於2008年通過的環評報告，部分路段包括新田及洲頭村等，應採用較低標準闊度，以避免影響太多樹木。

教育大學地理及環境科學研究講座教授詹志勇認為，署方在設計時傾向考慮行車安全，忽略綠化，他指單車徑沿途有數千棵大樹，只要稍為縮窄單車徑闊度，或以木板承托部分路段就可解決問題，而這種做法在外國非常普遍，「外國一定唔會咁樣斬樹，唔明港府做工程咁鍾意落石屎，一成不變」。

前單車港隊：樹太多製造盲點

前單車港隊代表仇多明表示，單車徑較闊無疑會較安全，若兩旁太多樹，有機會形成看不透的盲點，易生意外。三加一單車同學會創辦人劉錦滿認為，新界單車徑主要供市民消閒，單車徑較闊會較安全，但夏季烈日當空下騎單車，會流失大量水分，要多飲水補充水分。

土木工程拓展署表示，由於新建的單車徑主要途經鄉郊地方，而這些地方一般長有樹木，興建單車徑時無可避免需要移走部分樹木，又指在設計該段單車徑時，土拓署已選取合適走線，盡量減少對樹木的影響。該署又稱，為改善和綠化環境，已在單車徑兩旁栽種500多棵樹木及數萬棵灌木 ，並會繼續在合適的位置加種樹木。該署被問到設計單車徑闊度考慮什麼因素時，只稱「視乎實際環境的限制，提供一般不少於3.5米闊的雙程單車徑」。

（城市保育）