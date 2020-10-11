灣仔檢測中心啟用 帝苑食客自願檢測

開門前已有人輪候 全日518人採樣

灣仔港灣道體育館的檢測中心昨早10時啟用前，約10多人排隊等候。有市民指場內有兩個取樣攤位，但等候時與其他人相隔很遠。曾光顧Sabatini的食客佘先生表示，因該餐廳員工確診而前來檢測，且周六（昨日）無法取深喉唾液樣本瓶，故到臨時檢測中心。他估計自己感染風險不大，「既然有呢個計劃，我又住得唔係好遠，咪過嚟囉」。

佘先生稱衛生署無聯絡他，被問會否擔心由私人機構承包檢測會有私隱問題，他指曾從媒體知悉內地檢測機構華大基因負責檢測，「好擔心又唔會，因為我哋嘅私隱，喺香港社會𠵱家都冇乜㗎啦」。

另外，九龍城民政事務處昨派人在九龍城向商戶派深喉唾液樣本瓶，區內樂善堂李賢義裔群社少數族裔支援服務中心亦協助派樽予泰裔人。昨到場取樽的港人林先生表示母親所住大廈有人確診，她要有陰性檢測結果才能到日間中心，他周五曾到提供樣本瓶的李基紀念醫局及柏立基普通科門診診所，但每間都只有90個派樽名額，取不到，故昨到九龍城來取樽。

中心負責人劉女士表示，全日只有兩名非泰裔人士取樽，情况不算普遍，樣本瓶為泰裔人優先領取，但也沒拒絕本地市民要求。

蘭桂坊雲咸街流動車派逾400樣本瓶

民政總署表示，昨日在九龍城已派約600個樣本瓶。檢測承辦商Prenetics前晚在蘭桂坊酒吧區及雲咸街附近停泊流動車輛，共派發421個樣本瓶。食衛局回覆指灣仔臨時檢測中心昨共為518人採樣。

對於市民投訴周六日無法取得醫管局門診的樣本瓶，中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指出，目前疫情未到急升的階段，醫管局普通科門診派樣本瓶的安排，暫毋須做到「全天候」7日派發，他又相信局方會因應需求適時調節。

（疫情第三波）