國寶之家再添1確診 許樹昌促檢疫者恢復第12日再檢測

China Secret群組擴至12人

本港昨增6宗確診，累計升至5176宗，另有約數宗初步陽性個案。昨有3宗輸入個案，均於10月8日由印度抵港。前日初步確診的國寶之家55歲男院友，及曾到酒吧China Secret和Virgo Bar的29歲宏利男代理，昨日轉為確診。國寶之家累計增至13名院友確診，佔全院38%；China Secret群組亦增至12人確診。

此外，有一名住東涌映灣園3期悅濤軒9座的41歲女家居接觸者，於10月6日出現病徵，送院後確診。翻查本港近月只有帝苑酒店Sabatini意大利餐廳的35歲男樓面住該處，並於同一日病發。

雖然昨日無新增源頭不明個案，惟政府抗疫專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，不能單看一天情况評估疫情，市民防疫仍不能鬆懈。

確診女帝苑男員工住東涌映灣園

許樹昌續稱，9至10月新增確診中，大部分人的病毒CT值為20多，甚至低於20，反映病人的病毒量高的情况普遍，以及傳播性可以很高。他表示病毒出現D614G異變，令病毒傳播力增，國寶之家首名確診院友雖無病徵仍可引起爆發，因此不能輕看社區的隱形傳播鏈。

第三波疫情高峰期間，衛生防護中心曾提出因確診個案增多，化驗所要較長時間完成檢測，檢疫人士由原來在檢疫第12日提交深喉唾液樣本化驗，改為第10日，確保完成檢疫前已有陰性的化驗報告。

許：近月普遍個案病毒量高

許樹昌指最近至少有兩宗個案，雖然14天檢疫期間兩次化驗陰性，因新僱主要求再化驗後呈現陽性。隨化驗量增加，他認為應該將第二次檢測重新推後至第12日，減少漏網之魚，並已向政府提出有關建議。

醫管局回覆稱，觀察到近期部分病人的CT值較低，會按既定指引執行感染控制措施。

衛生署回覆查詢稱，受檢疫人士一般會在檢疫中心完成14日檢疫期，一般情况下，中心會於受檢疫人士檢疫期完結前4日至完結前2日之間進行第二次檢測。至於家居強制檢疫人士，進行第二次檢測的深喉唾液樣本應於檢疫期約第10日送交。

明報記者

（疫情第三波）