反對用作派對 許樹昌倡限酒店每房4人

衛生防護中心上周四（8日）更新《給酒店業從業員的健康指引》，當中建議業界要限制房間內客人人數，不建議來自不同家庭的客人入住同一房間，客人亦應避免聚會（見表）。

倘爆疫 梁子超憂變大型傳播網

呼吸系統科專科醫生梁子超認為：「若客人自己在房間開派對，酒店可能無辦法，但酒店不應主動發展這類生意。」他說，本港酒店客房面積一般不大，若來自多個家庭的人在客房開派對，除了可能造成跨家庭傳播，亦可能傳染酒店職員，再傳給其他住客，並擴散出社區，形成「大型傳播網絡」，風險較在家、在食肆及在派對房間開派對更高。

倡登記上樓訪客

政府抗疫專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌亦反對將酒店房間作為派對用途，即使限制入住人數，但住客或帶更多人到房間開派對，這樣會「大件事」。他續稱，即使酒店房不是用於派對用途，一間房入住人數應跟隨限聚令，即不應多過4人；酒店並應登記上樓訪客，限制每房聚集人數不多於4個，「好像早前有一間房帶十幾二十人上去玩，就一定唔得」。

（疫情第三波）