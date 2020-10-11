康得思酒店「派對招徠」 政府跟進 職員稱最多6人 食衛局指表明辦聚會可視為派對房

「BFF閨蜜派對」套餐 相連兩房2148元起

康得思：會嚴守最新防疫指引

在酒店房間開派對並非全是住客自發舉行，有酒店以派對作招徠，位於旺角的「香港康得思酒店」推出多個住宿套餐，其中一個名為「BFF閨蜜派對」，據該酒店網頁，該套餐建議「約定閨蜜，舉行溫馨的派對小聚」，套餐除了提供住宿服務，亦包括「房間內繽紛氣球佈置、一磅士多啤梨蛋糕、意大利氣泡酒一瓶」等，兩間相連客房每晚房價2148元起。

本報記者日前以顧客身分致電酒店查詢，職員稱若預訂「BFF閨蜜派對」住宿套餐，最多可容納6人開派對，客人需預訂一間4人房及一間2人房，兩客房之間有門可打通，職員會根據顧客指示，在其中一間房佈置，供住客開派對。

被問及能否邀請更多朋友到房間開派對，例如邀請不過夜的朋友以訪客身分到房間同樂，酒店職員說不建議這樣做，因為酒店是住宿用途。一名上月底到該酒店開派對的住客表示，當日與6名朋友租住兩間房，酒店提供酒和蛋糕等，7人在同一間房開派對，全程沒戴口罩（見另稿）。

在第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》下，多種類型的處所都有人數、佩戴口罩等限制，例如卡拉OK每間房限4人、酒吧每枱限兩人等，但酒店房間不在受限處所之列。不過，食衛局回覆本報查詢時表示，如酒店房間的出租廣告或租約表明該處所供租用作舉行社交聚會用途，視乎實際情况及證據，該處所可能符合第599F章下「派對房間」的定義，須遵守第599F章指示下適用於有關處所的要求。

現時針對派對房間的指示，主要包括每間房限4人，參加者要一直戴口罩、只有在飲食時可獲豁免等。

政府稱轉介執法部門 籲業界嚴行措施

食衛局發言人稱，會將有關個案轉介執法部門適當跟進，又提醒酒店業界應嚴格執行感染控制措施，防止病毒在社區傳播。

此外，現時限聚令禁止在公眾地方進行多於4人的群組聚集，市民在酒店房間內的人數須否符合限聚令的要求？食衛局發言人說，第599G章《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》當中的公眾地方是指公眾人士可以不時進入的地方，一般而言，出租供住客私人使用的酒店房間不會被界定為公眾地方。換言之，限聚令一般不適用於酒店房間。

香港康得思酒店回覆本報查詢時表示，無論任何情况下，會嚴格遵守政府所發出有關預防新型冠狀病毒的最新指引，以保障客人及員工的安全及健康。

明報記者 畢嘉敏

（疫情第三波）