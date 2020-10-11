陳帆拒擴租置計劃 預告數月推4700伙綠置居

此外，他又預告會於未來數月將有640個已回收的租置單位及4700個綠置居單位出售。

稱減公屋供應 會令申請者感不公

近年不時有團體建議政府重新推出租置計劃，令現有39個租置屋邨以外的公屋租戶都可一圓「上車夢」，透過計劃購買其現居單位。不過，陳帆昨日發表網誌，表示因為現時平均輪候「上樓」時間為5.5年，可見公屋單位仍然嚴重不足，而每年會有約1.2萬個單位收回再編配，若大規模重推租置計劃，加上新建公屋不足，他認為對公屋供應及公屋申請者會造成沉重而深遠的影響。

他強調在公屋供應仍然嚴重不足的情况下，重推租置計劃會令公屋申請者感到不公。因公屋是珍貴的公共資源，在現時供應緊絀之下，當局必須繼續優先把這些資源分配給有最迫切住屋需要的人。

另推售640回收租置單位

陳帆亦提及房委會截至今年9月底，已回收約640個租置單位，未來數月此批單位會聯同4700個綠置居單位推出。

根據今年7月的最新銷售安排，以上已回收的租置單位，除了可供在此39條租置屋邨居住的公屋租戶購買，亦可給其他屋邨的租戶或其他合資格綠表申請人購買。