20人紅樓慶雙十節 業主聘保安阻攔 半百警力戒備 參加者被抄身分證

昨早約10時，約20名市民到屯門紅樓紀念辛亥革命，警方機動部隊在龍門路設置路障，保安員則一度拉起封鎖線，以屬私人地方為由，禁止市民進入紅樓及屯門中山公園範圍。保安員其後收起封鎖線，有市民欲前往孫中山紀念碑，隨即被保安員阻止，雙方發生肢體碰撞，兩名自稱「業主委託人」稱該處屬私人土地，要求巿民離開，其間一名男子嘗試突破保安防線，兩名保安員即時把他截停。

市民呼「中華民國」萬歲 警錄影

參加者其後在外圍合唱《中華民國頌》、《梅花》等歌曲，並高呼「中華民國萬歲」，此時便衣警察一字排開，並稱「開機錄影」，警員又向離開的人登記身分證。警方回覆查詢時稱，昨日曾在青山龍門路一帶設置路障及安排警員巡邏，行動中無人被捕或被票控。

出席50年 稱今年冷清

七旬翁：一把聲音都容不下

70歲參加者黃先生昨戴着印有青天白日滿地紅旗的鴨舌帽到場，他說過去50年的雙十節都會到紅樓紀念及慶祝辛亥革命，「以前好多人，幾百人，今年好冷清」。

他說近兩年因業權問題，市民已無法進入屯門中山公園及紅樓範圍，以往現場附近有警員戒備，今年警力亦較以往增加，「（原本打算）升完旗就走，我哋唔會搞亂，唔明點解要咁高調打壓，連一把聲音都容唔下」。

元朗區議員批警「軍管式」威嚇

昨日有到場的元朗區議會副主席麥業成稱，知道警方會部署，故打算網上直播升旗禮，並無呼籲市民到場出席，他在場見到6輛警車，至少30多名機動部隊成員及20名便衣警，批評警方「軍管式」威嚇市民，慶祝辛亥革命備受打壓。紅樓於2017年被列為暫定古蹟。本報翻查資料，紅樓位處的地段於2016年11月以500萬元易手，現時業主為私人公司，由一名內地人及一間內地公司持有。2017年業主同意不清拆紅樓，翌年所有住戶遷出。

報道：房署令呈報清拆「台灣旗」

另外，有報道引述房署內部電郵稱，房署提醒屋邨職員若發現有「台灣旗」（Taiwan Flag），需呈報並拆走，以確保「一個中國」原則。本報昨日在抗口厚德邨一個單位，發現戶主在窗戶向街外展示青天白日滿地紅旗。房署回覆本報查詢時稱，不時就公共屋邨的管理事務向前線人員發電郵提示其執行職務，而未經批准的展示品，會按既定指引跟進和移除。

國共內戰期間，不少國民政府或國民黨人南逃香港，聚居調景嶺，其後調景嶺清拆，不少居民獲安置到厚德邨。

（港區國安法）