陳文敏：禁公僕唱反調或違憲 工會：無財力打官司

聶德權：公務員身分對言行有限制

聶德權昨在商台節目《政經星期六》形容，公務員是港府骨幹，責任是落實政府政策和措施，公務員守則已保護公務員隊伍在參與政策制訂時可暢所欲言，但他說，對於政府已決定的政策和措施，公務員應與政治委任團隊做好推動、落實、宣傳工作，務求政策推行得好，「當然不適合出來唱反調」。

對於公務員是否因此失去言論自由，聶德權說，對公務員的首要保障是言論自由，但公務員的身分帶來責任，因而對他們的言行有若干限制，言行需與身分相稱，「去到一個地步，（作為市民和公務員的身分）兩者不能共存」。他又稱，難以想像有僱員公開鬧老闆、與老闆對着幹，相信無一個機構可接受。

港大法律學院講座教授陳文敏說，公務員有責任保持政治中立，不因個人意見而不執行政策，但不等同不可表達意見，公餘時候參與遊行、示威等活動，均是受《基本法》所保障的自由，若政府表明完全不准公務員「唱反調」，有可能違憲，至於可否就此提出司法覆核，則存在灰色地帶，需視乎限制範圍是否屬合理或符合比例，個人身分或工會發聲是否有不同規範，原則上限制基本自由時，要有足夠理由及充分理據，且不可超出所達到的目的。

馬嶽質疑「贊成取消TSA」亦犯禁

中大政治與行政學系副教授馬嶽說，民間一向有不少推動修改現行政策的活動，他質疑公務員響應活動是否等同反對現行政策，反問：「一個公務員家長，係咪唔可以贊成取消TSA（全港性系統評估）？如果咁都係反對政府，公務員個人嘅各種自由都會被大大收窄。」

對於會否就此提出司法覆核，公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，身為員工，需要考慮有否這麼多資源興訟，而且一旦敗訴，隨時要賠訟費，「隨時賠到破產」，又說僱員根本無財力、無資源跟政府打官司，而公務員之間如何籌錢打官司亦是另一難題。

（港區國安法）