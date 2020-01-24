聶德權：公僕違誓或有推翻政府意圖 陳文敏：顯非友即敵思維 工會: 內部憂講錯話要坐監

明發通告 7‧1或之後入職要簽聲明

聶德權昨日在商台節目《政經星期六》表示，《港區國安法》第六條要求就任公職要宣誓或簽署文件，確認擁護基本法和效忠特區，首階段要求今年7月1日後入職的公務員簽署聲明，下一階段是試用期的公務員，現職公務員的安排待落實後再公布。港府建議大部分公務員簽署聲明，職位較高級的公務員，例如常務秘書長和部門首長則要宣誓。

聶稱公務員不適合公開唱反調

對於聲明內容，聶德權表示，擁護基本法及效忠特區是「基本」，擁護基本法即是落實一國兩制，若不能認同，「問題真的好大」。他說政策制訂過程中，公務員應參與討論、表達想法，政府決定推行政策後，公務員的責任是推動、落實和宣傳，執行過程不應被看到其個人想法、信念與有關政策構成衝突，包括觀感，「當然亦不可以公開持相反意見」。

聶德權形容違反誓言很嚴重，門檻亦相當高，「不擁護基本法及效忠特區，係咪不支持一國兩制？不認同香港是國家一部分？或想推翻現屆政府的意圖？」他續稱，如公務員違反聲明至違法程度，會由法律處理，包括港區國安法；若公務員的言行有違《公務員守則》，會按現有機制處理，最嚴重可革職。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，工會爭取僱員利益，有時立場與政府的決定相違，例如薪酬調整，擔心工會號召公務員抗議會因「唱反調」而遭紀律處分，他盼政府訂出清晰指引，否則公務員將無所適從，「現在同事茶餘飯後都講，不是怕被炒，最怕講錯說話要坐監」。他說政府此舉嚇怕新一代，「『有料』都不想加入政府」，又稱在外打工違反指引最多被解僱，打政府工則要擔心隨時背負刑責。

陳文敏：「推翻」是指以武力手段

對於聶德權指公務員違反誓言，即不支持一國兩制，甚或有推翻政府的意圖，港大法律學院講座教授陳文敏表示，「推翻」是以武力手段推翻政權，但違反誓言則有很多原因，兩者在邏輯上不連接，形容聶的說法是「非友即敵」，屬共產黨思維，不容許持有不同意見，認為這種思維值得擔心。

中大政治與行政學系副教授馬嶽認為，關鍵在於政府如何界定不擁護基本法，例如是否包括參與反政府運動和聯署。他說，公務員作為公民，有反對政府或不同意政府的自由，而反對政府與推翻政府是兩回事，若政府不清楚說明，對公務員的個人自由有很大影響。

林卓廷憂港台失多元聲音

葛珮帆倡醫局教師簽聲明

民主黨林卓廷批評聶德權的說法「上綱上線」，「估唔到一個資深政務官講出這種極左思想」。對於聶指公務員不應與政府唱反調，林質疑政府要公務員做「yes man」。他稱，2003年政府要求公務員減人工，公務員上街遊行，質疑日後不可再出聲。他又擔心日後港台節目不可有不同聲音。

民建聯葛珮帆認為，政府政策出台有很長醞釀期，公務員可提意見，政策出台後便應為政策護航，不論背後是否同意。她說醫管局職員及教師等同以公帑支薪，亦應簽署聲明。

明報記者

（港區國安法）

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