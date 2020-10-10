【Emily】咪傳粗口四聲 馬逢國唔肯定係咪自己爆粗

【明報專訊】立法會內會、財會噚日開會選正副主席，上年度擔任內會副主席嘅建制派議員馬逢國主持內會主席選舉，畀泛民議員車輪轉咁互相提名咗成個鐘後，先進入到點票程序，唔知係咪壓力大定太嬲，佢喺點票期間突然疑似講咗4次粗口。馬逢國會後就冇認自己有講，只話唔係佢嘅常用語言，「係唔係我講都唔知」、「邊個講我都唔知」。
林卓廷提名何君堯做內會主席
何話林係前「低級」廉署調查員
會上民主黨林卓廷第一個提名建制派何君堯做內會主席，點知何就話林係前「低級」廉署調查員，拒絕接受提名。阿廷要求馬逢國裁定言論侮辱，馬逢國就話何君堯唔係刻意冒犯。之後一眾民主派議員就開始用「低級」話馬逢國，其中毛孟靜話佢係「一個低級嘅人作出低級裁決」。
最終用咗一個鐘先開始投票，喺等候投票同點票期間，會議嘅咪分別傳出幾次疑似係馬逢國細聲講「×那星，你老×」，當時馬逢國身邊冇其他人，亦冇人同緊馬逢國講嘢。
細聲「×那星，你老×」
話唔係佢嘅「常用語言」
事後馬逢國畀記者問起，佢話呢個唔係佢嘅「常用語言」，又話「邊個講我都唔知」，仲話如果有意識嘅梗係唔會咁講，亦都唔肯定係唔係自己講。不過馬逢國就話開會有人濫用程序拉布係令佢幾「frustrated（沮喪）」，又形容自己「我肉緊先激動」。