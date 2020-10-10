【Emily】咪傳粗口四聲 馬逢國唔肯定係咪自己爆粗

林卓廷提名何君堯做內會主席

何話林係前「低級」廉署調查員

會上民主黨林卓廷第一個提名建制派何君堯做內會主席，點知何就話林係前「低級」廉署調查員，拒絕接受提名。阿廷要求馬逢國裁定言論侮辱，馬逢國就話何君堯唔係刻意冒犯。之後一眾民主派議員就開始用「低級」話馬逢國，其中毛孟靜話佢係「一個低級嘅人作出低級裁決」。

最終用咗一個鐘先開始投票，喺等候投票同點票期間，會議嘅咪分別傳出幾次疑似係馬逢國細聲講「×那星，你老×」，當時馬逢國身邊冇其他人，亦冇人同緊馬逢國講嘢。

細聲「×那星，你老×」

話唔係佢嘅「常用語言」

事後馬逢國畀記者問起，佢話呢個唔係佢嘅「常用語言」，又話「邊個講我都唔知」，仲話如果有意識嘅梗係唔會咁講，亦都唔肯定係唔係自己講。不過馬逢國就話開會有人濫用程序拉布係令佢幾「frustrated（沮喪）」，又形容自己「我肉緊先激動」。