【Emily】曾鈺成：林鄭話民記幫唔到政府培育人才 上任之初 話明唔滿意劉江華蘇錦樑兩局長

林太話炒晒兩人令民記好難過

「姑且留番一個」

曾鈺成引述林太話，如果將兩個局長「炒晒」，會令民建聯好難過，所以「姑且留番一個」。翻查資料，林太2017年上任時嘅班子，局長中只有劉江華係民建聯成員，到咗今年4月班子再換人，劉江華亦離任。

「個位唔係幾好」 拒CY副司長之邀

曾鈺成喺節目話，佢當時回應話民建聯從來唔認為有使命要為特區政府培養管治人才，「我哋嘅任務，就係去打選戰」，以贏取足夠議席，支持政府依法施政，邊個做特首唔關佢哋事。曾鈺成更加同林太講：「（民建聯）梗係冇人入嚟政府，叻啲嘅人我會搵佢選舉。」

曾鈺成又提到，前特首董建華、曾蔭權同梁振英都有邀請佢加入政府，梁振英仲提出「副司長」一職，不過曾鈺成拒絕咗，因為覺得「個位唔係幾好」。

有人話如果曾鈺成做特首，香港今日就唔會「咁慘」，曾鈺成話雖然同建制、泛民都有溝通，但兩邊都唔會真正信任佢。佢又爆料話，新民黨葉劉淑儀若干年前同佢講，話全個建制派裏面，只有佢兩個可以做特首，但又話曾鈺成無喺政府工作嘅經驗。