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港聞
2020年10月10日星期六
港聞二
質疑陳同佳投案「明朗化」說法：我見到很灰暗 潘母淚盼兩地協調「別當我們是波」
至今食難下嚥藥物助眠 偕女遊蹤不敢重往
首宗「起警底」刑事審訊罪成 電訊技術員勢判囚
67人涉起底被捕 另3宗涉違禁制令正排期
灣仔8‧31暴動案 辯方結案：8秒證據不足為證
「和你lunch」打鬥兩人擬認罪 官批控方準備差
友舉報示威藏武 準學警被捕停聘
舞台設計師藏武罪脫 官：現場無非法集結
4學生控非法集結 警稱當晚多街坊裝
醫局函7000「缺勤」員工促解釋 涉2月罷工 員工陣線擬提供回覆範本
教師釘牌事件 宣道校長函家長：守護我們的老師
14周產假12．11實施 議員盼爭取政府補貼全薪
特快公屋申請回升 6.3萬爭千單位
中央援建亞博千病牀 移交醫管局備用
醫療公司認賣假HPV疫苗 律政司撤控董事遭官質疑
弒妻後夫自殺 女方母獲批剔除女婿遺產繼承權
拘6司機檢3500萬走私金 藏車罅腰封
過路婦遭撞斃 一日兩宗
串謀假報價單騙訂單 奧比斯前總監罪成
「尿袋」短路焚電單車
民主派拖延戰術遭剪布 內會財會即日選出主席
聶德權：現職公務員拒宣誓或礙升遷
營業額插水 美食車計劃延長一年
尊子漫畫
【Emily】曾鈺成：林鄭話民記幫唔到政府培育人才 上任之初 話明唔滿意劉江華蘇錦樑兩局長
【Emily】咪傳粗口四聲 馬逢國唔肯定係咪自己爆粗
【Emily】防護中心總監 黃加慶放一個月大假
【Emily】now《大鳴大放》暫緩揾李慧琼主持
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【明報專訊】（請看附圖）
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