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營業額插水 美食車計劃延長一年

【明報專訊】政府2017年推出美食車先導計劃，原定明年2月2日完結，旅遊事務署昨日宣布再延長計劃一年，至2022年2月2日。有美食車經營者批評政府延長計劃是想他們「自然死亡」，拒為計劃失敗負責。根據旅遊事務署資料，美食車總營業額由首年逾2100萬元，按年遞減至去年1000多萬元，今年首8個月營業額更只有54萬元，平均每月只有不足7萬元。

首年總營業額2100萬 今年首8月54萬

美食車先導計劃於2017年2月推出，根據旅遊事務署資料，15輛美食車在該年總營業額為2117萬元，其後按年遞減，2018年總營業額1910萬元，2019年為1025萬元，今年首8個月營業額只有54萬元，平均每月不足7萬元。旅遊事務署提交立法會的文件顯示，截至今年7月中，其中一輛美食車的總收入不足100萬元，署方亦參照統計處數字，發現只有兩輛美食車的業務表現與本港飲食場所業務相若，即其他美食車業務表現較一般飲食場所為差。

翻查資料，曾有兩輛美食車在籌備階段退出，由另外兩輛替補，維持15輛美食車營運，而其中「擦餐飽」和「粵廚點心專門店」分別於去年12月及今年2月退出，餘下13輛美食車營運，但翻查旅遊事務署網頁的美食車營運輪替表，本月只有5輛美食車營運。

經營者：政府不想承擔計劃失敗責任

美食車營運者之一「有得餃水餃專門店」負責人廖震豪表示，去年10月起已沒有營運。他稱至今累計虧蝕約70萬元，原定明年計劃結束後向政府追討損失，但得知政府延長計劃一年，他說需重新考慮是否續牌多一年，因虧損一定更多。他形容政府有心要經營者「自然死亡」，不想承擔計劃失敗的責任。

相關字詞﹕旅遊事務署 美食車

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