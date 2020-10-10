聶德權：現職公務員拒宣誓或礙升遷

現職公務員方面，聶德權透露曾提議分階段執行宣誓或簽署，例如由首長級公務員、政務主任、新聞主任、紀律部隊、律政司等率先完成，但建議遭部分公務員質疑，有人認為應一次過完成。他說，上月底諮詢各公務員團體，大部分支持新安排，當局將再敲定執行細節。

稱拒絕簽「是否不擁護基本法？」

若現職公務員拒絕簽署聲明或宣誓，聶德權說會先研究其法律理據，亦會了解箇中原因，但他指這些行為表示了一種態度，「是否不擁護基本法？不效忠特別行政區？」被問到當局會如何處理違反誓言的公務員，他強調須嚴肅認真地看待誓言；他又說，不擁護基本法和不效忠特區「是很嚴重的事」，完全不能容許，「牽涉到該人是否堅守一國原則、接受一國兩制」。

指公務員私下談看法正常

與政府對着幹有問題

他又說，公務員私下聊天談及個人看法很正常，但若到了一個地步，在整體上與政府對着幹，就會產生問題，而今時今日以為是「私底下說的東西」，亦有可能被人公開，之後或會帶來社會效果和影響。他重申，如公務員違反港區國安法，當局將立即終止其職務；至於違規但不涉及違法的公務員，會按機制研究其言行是否違反《公務員守則》等，嚴重者可被革職。