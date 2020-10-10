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港聞二

民主派拖延戰術遭剪布 內會財會即日選出主席

【明報專訊】公民黨郭榮鏗去年主持內會會議選主席，7個月仍無法完成。延任一年的立法會昨日舉行內會和財會會議，民主派議員雖多番提名及提出規程問題，但兩個會議在建制派擔任主持下，最終分別完成正、副主席選舉。立法會各個事務委員會下周亦舉行主席選舉，立法會秘書處昨日公布委員名單，民主派有15人加入全部（即18個）委員會，惟在建制派人數較多下，要爭取擔任主席仍有極大難度。

民主派在昨日會議上採取拖延戰術，不斷重複提名不同議員做主席，又表示需時考慮接受提名與否，並多次提出規程問題，但都被主持會議的建制派議員截停。

主持內會主席選舉的馬逢國多番需要秘書提醒程序，在會議接近一小時後才「剪布」，終止提名程序，並指因已虛耗不少時間，「選舉論壇」並非必要，亦非法定程序，隨即直接發選票投票，最終民建聯主席李慧琼以39票連任內會主席。

李慧琼陳健波連任內會財會主席

李慧琼當選後主持內會選副主席程序，即要求議員表態是否接受提名，不再讓民主派議員逐人提名，之後更「截龍」，只容許民主派議員作最後一輪提名，最終在約半小時後選出馬逢國為副主席。緊接的財會正副主席選舉提名亦以類似方式避免民主派「拉布」，最終由陳健波及陳振英連任財會正副主席。

李慧琼當選後表示會一如既往按議事規則，讓議會有序運作，亦期望能作立法會與政府的橋樑，與行政機關有更好的溝通，又稱會與不同黨派溝通。

15泛民加入所有事務委員會

立法會18個事務委員會，以及工務小組委員會、人事編制小組委員會，下周起亦會開會選主席。根據立法會文件，15名民主派議員加入所有事務委員會，街工梁耀忠則參加了4個，為全體議員中最少。

18個委員會均有40名或以上議員加入，最多人加入的是發展事務委員會，有51人，其次為教育和福利事務委員會，分別有47人加入。在部分議員不延任下，非建制派今年有21名議員，意味泛民要「搶灘」擔任正副主席有難度。

相關字詞﹕立法會 李慧琼 主席選舉 財會 內會

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