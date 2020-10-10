拘6司機檢3500萬走私金 藏車罅腰封

海關自9月起於各陸路關口加強抽查，其中於落馬洲口岸及文錦渡口岸截獲6輛透過貨車走私黃金的案件。海關陸路邊境口岸科落馬洲組指揮官（行動）黃貞富表示，疫情下來港旅客量大幅減少，走私集團改以入境貨車偷運黃金，海關先後於9月3、10、11及27日於落馬洲口岸截獲5輛涉走私黃金的貨車，共檢獲61塊黃金，關員又於9月23日在文錦渡口岸截獲一輛涉走私黃金的貨車，檢獲10塊黃金。

黃貞富稱，走私集團除把黃金藏於貨車駕駛座位下和車頭擋風玻璃及軚盤間空隙外，更會度身訂做特製腰封和牛仔褲內袋收藏黃金，更有司機把黃金綑綁在兩邊大腿企圖掩人耳目。

被捕6名跨境司機介乎32至64歲，其中一人為內地人。黃貞富表示，雖然走私集團手法精細，惟涉案司機清關時形迹可疑神情緊張，回答關員查問時有迴避，搜車及搜身時行路姿態亦不自然，被關員輕易察覺揭發案件。

3案入境時間相若 疑有人幕後操縱

海關有組織罪案調查科特別調查課監督李艷萍表示，自今年第二季開始，黃金投資成為避險工具，國際金價短時間內上漲逾三成，加上中港兩地每公斤黃金差價逾4萬元，且內地對黃金出口有嚴厲管制，相信有不法分子把黃金走私來港轉售圖利。

李艷萍稱，6名被捕司機收入與檢獲的黃金價值不相稱，部分檢獲黃金標記被刻意刮花，且有3宗案件入境時間相若，相信走私黃金案涉幕後操縱，海關會進一步循洗黑錢方向跟進。