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弒妻後夫自殺 女方母獲批剔除女婿遺產繼承權

【明報專訊】御金‧國峯3年前發生倫常命案，年輕公務員夫婦於2017年9月鬧離婚，丈夫用刀刺傷妻子，再將她拋下樓，自己繼而跳樓自殺。案中妻子的母親昨日要求法庭剔除女婿繼承女兒遺產的權利，以及委任自己為女兒遺產的管理人。高院法官批准申請，形容事件屬悲劇，向兩名死者的家人表示同情。

原告為方燕婷的遺產代理人梁潤笑，被告為周偉輝的遺產代理人，亦即男死者的兄長周偉雄。據報道，女死者方燕婷（終年29歲）生前任職政府新聞處，男死者周偉輝（終年30歲）則任職食物環境衛生署。女死者母親早前亦已入稟高等法院，向女婿的遺產代理人索償。

夫婦皆公僕 案發前曾爭執

法官引述警方調查報告指出，兩名死者於2015年結婚，案發前數天，二人發生激烈爭執，妻子更離家3天，最終於9月3日下午回家，丈夫則於同日購買兩把陶瓷刀和兩樽通渠水。二人翌日離世，有鄰居當日早上聽到女子的尖叫聲。

警方調查發現，屋內廚房有一把染血陶瓷刀，客廳有一灘屬於妻子的血。妻子後背和頸有多處刀傷，估計她被刺傷後昏迷，並遭丈夫拖至露台和拋下樓，認為丈夫有預謀謀殺妻子後再跳樓自殺。

法官指出，由於妻子生前沒定立遺囑，其遺產原本會由丈夫繼承，惟因丈夫自殺前非法殺害妻子，故按照《法律修訂及改革（綜合）條例》25A條的《喪失權利規則》，剔除丈夫繼承妻子的遺產，又下令妻子的母親擔任其遺產管理人。男死者的遺產代理人亦須從其遺產支付今次聆訊訟費。

【案件編號：HCMP180/20】

相關字詞﹕遺產繼承 遺產管理人 公務員 倫常命案 御金‧國峯

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