特快公屋申請回升 6.3萬爭千單位

被視為公屋上樓捷徑的「特快公屋編配計劃」，過去3年申請呈下跌趨勢，由2017年8.05萬宗降至2018年5.83萬宗和去年約5.8萬宗，但今年申請回升至6.27萬宗，當中約2.83萬宗為二人或以上家庭申請者，約3.44萬宗為一人申請者。

11間凶宅 半租優惠最長一年

房署昨日上載供二人或以上家庭的自選單位名單，約1071個不受歡迎公屋單位分佈多區，其中11個曾發生兇殺案，分別位於葵涌葵盛東邨盛安樓、葵涌大窩口邨富貴樓、屯門龍逸邨康龍樓、屯門安定邨定泰樓、香港仔華富二邨華生樓、深水埗元州邨元泰樓、石硤尾南山邨南樂樓、黃大仙竹園南邨華園樓、觀塘順天邨天權樓、將軍澳寶林邨寶儉樓及沙田沙角邨綠鷺樓。上述11個單位租金介乎1154至3234元，部分可享8至12個月的半租優惠。房署表示下周一起展開二人或以上家庭的自選單位程序。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉表示，特快公屋申請數字回升，相信是不少輪候公屋者希望盡快改善居住環境。他又認為，部分不受歡迎單位若長期未能租出，房署可考慮提供更大誘因，包括給予更長免租期。