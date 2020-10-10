14周產假12．11實施 議員盼爭取政府補貼全薪

政府昨日刊登憲報，公布延長產假至14周的措施於12月11日起實施。換言之，若僱員在12月11日當日或之後產嬰，便可享14周產假。新增的4周產假薪酬支出由政府承擔，以僱員每日平均工資五分之四計算，每人上限8萬元。

張超雄倡追溯至7月 未來檢討侍產育嬰日數

工黨立法會議員張超雄表示，政府原預計今年底實施修訂條例，如今12月11日便實施，比預期理想。不過，他說修例下額外薪酬由政府承擔，故認為政府應「計番轉頭」，將實施日期追溯至7月通過草案當日，好讓更多僱員受惠。

他說，許多先進國家的僱傭條例比香港好，例如實施「育嬰假」，父母雙方皆可申請，惟現時香港侍產假僅得5天。他說，這些措施往往牽涉「邊個畀錢」問題，認為政府應在14周產假推行一至兩年後，檢討父親侍產或育嬰日數可否調升。

工聯會立法會議員陸頌雄表示歡迎政府敲定實施日期。現時政府資助僱員五分之四薪酬，他期望日後爭取至全數支薪，強調「產假不是病假」。他認為侍產假「7日是最基本」，未來亦會爭取延長。