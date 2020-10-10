教師釘牌事件 宣道校長函家長：守護我們的老師

冀讓學生寧靜環境下學習

宣道小學校長吳麗芬向家長發信表示，對有傳媒報道該校教師遭取消資格「深感遺憾和難過」；又稱收到很多家長和校友電郵、信件和慰問卡，對學校、老師和職員予以慰問和支持，令她感安慰。吳又稱，盼望家長以學校的福祉為大前提，予校方時間「撫平傷痛，守護着我們的老師」，讓學生在寧靜環境下繼續學習。她在信中亦稱，「在風雨飄搖的日子」，會謹記學校使命，承諾教師和職員會謹守崗位。

校友家長登廣告 籲「同學起來」

一群自稱該校校友和家長昨日在《蘋果日報》刊登頭版廣告，呼籲同學「起來」、「知道公義」，並引《聖經》︰「不要怕人的辱罵、也不要因人的毁謗驚惶」。

民主派立法會議員昨日發聯合聲明，批評教育局無理取消該教師的註冊決定粗疏，打壓教育專業，以及未有向當事人提供面對面申述機會。教育界立法會議員葉建源認為事件不止是一名教師被打壓，而是整個註冊教師制度、教學、教材等都被打壓。