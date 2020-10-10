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醫局函7000「缺勤」員工促解釋 涉2月罷工 員工陣線擬提供回覆範本

【明報專訊】新型冠狀病毒疫情今年初在本港爆發，醫管局員工陣線2月發動罷工要求政府「封關」。事隔8個月，醫管局人事部昨日向有關醫護發電郵，要求解釋或澄清「缺勤」理由，並需於兩周內回覆。據悉，有約7000名醫管局員工收電郵。醫管局員工陣線強調該次工業行動是罷工而非資方所指的缺勤，工會正與律師團隊商討，將提供範本予會員作一致回覆。

醫管局主席范鴻齡上月底見記者時稱，當局早前外聘處理年初醫護罷工的律師團隊已提供詳盡法律意見，會先去信數千名「缺勤」員工要求解釋理由。昨日，局方人事部向有關員工發電郵，列出2月3日至7日的「缺勤」日子，要求醫護解釋，並需於本月23日或之前回覆，否則會被視作同意是於上述日子缺勤。電郵指出，員工的解釋有助當局考慮就缺勤採取的跟進行動是否合適。

醫局：合情合理合法公平處理

根據醫管局人事部守則，若員工未能就短暫缺勤提供合理解釋，當局可就這種「輕微過錯（minor offence）」處分，包括輔導、口頭或書面警告、扣薪。若員工的答覆不合理，而其曾連續7日缺勤，當局可即時解僱。翻查資料，工會發動的罷工維持了5日。據了解，醫管局有考慮向缺勤員工扣薪。

醫管局發言人回覆稱，昨日就部分員工於2月初缺勤的事宜向他們發電郵，請他們確認缺勤的日期及了解原因。局方表示，一直以合情、合理、合法的方式，公平處理有關員工缺勤的問題，希望員工回覆時提供相關資料，局方在收到有關員工回覆後，會按照法律意見及相關人事條例公平處理。

食物及衛生局副局長徐德義昨日在疫情記者會表示，政府知道疫情至今，許多前線醫護人員盡很大努力，盡忠職守處理疫情和照顧病人，對此表示謝意。他說，醫管局管理層已在不同場合解釋此事，暫無補充。

員工陣線籲勿自行回覆 盼一致回應

醫管局員工陣線昨呼籲會員切勿急於自行回覆電郵，工會正與律師團隊商討回覆細節，並將會提供範本予各會員作一致回覆。工會稱希望能以一致的行動回應資方，並爭取集體談判權。

馬仲儀：合法工業行動 沒追究理據

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，該會會先觀察陣線如何回應，如有需要，會再商討是否參與。她說，陣線舉辦的是合法的工業行動，不是缺勤，認為醫管局沒有追究的理據。

相關字詞﹕新型冠狀病毒疫情 醫管局 醫管局員工陣線 醫護罷工

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