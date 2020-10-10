舞台設計師藏武罪脫 官：現場無非法集結

【明報專訊】去年萬聖夜有市民在旺角聚集，翌日凌晨一名舞台設計師被警員截停，搜出士巴拿及摺刀等。案件早前開審，被告昨於九龍城裁判法院被裁定管有攻擊性武器罪名不成立，兼獲批訟費。裁判官裁決稱，作供警員表示現場無非法集結及堵路行為，加上被告被截查時已交代自己從事舞台工作，法庭無法肯定被告管有涉案物品作非法用途。
控罪指，被告張子軒（27歲）去年11月1日在旺角運動場道12至14號金明閣地下外管有一把士巴拿、一把摺刀和兩把鉗子。
裁判官張天雁表示，辯方不爭議被告張子軒在案發時間管有涉案物品，涉案物品本身不是非法用具，控方需依賴環境證供說服法庭。張官又稱，警員在庭上供稱截查被告時無警誡，是因為「無需要」，故法庭可推斷警員當刻無懷疑被告干犯罪行，遂裁定被告脫罪。
商人「三罷」駕車堵路囚6周
另外，去年8月5日民間發起「三罷」，商人陳繼同（53歲）涉於早上駕駛平治私家車阻塞九龍城交匯處約10分鐘。經審訊後，商人昨在九龍城裁判法院被裁定在公眾地方造成阻礙罪成，判監6星期。
裁判官鄭念慈表示，被告自辯稱被人撞車，想等候警員到場，但被告大可駛前一點，不必堵塞交匯處，裁定他故意堵路。鄭官又稱，案發地點是「地區性交通樞軸」，被告堵路行為影響公眾秩序，令他人無法準時上班。
被告另被控一項涉及汽車轉向指示器的傳票控罪，今判罰款1000元。
【案件編號：KCCC582 & 234/20】
（反修例風暴）
相關字詞﹕在公眾地方造成阻礙罪 管有攻擊性武器 反修例運動