舞台設計師藏武罪脫 官：現場無非法集結

控罪指，被告張子軒（27歲）去年11月1日在旺角運動場道12至14號金明閣地下外管有一把士巴拿、一把摺刀和兩把鉗子。

裁判官張天雁表示，辯方不爭議被告張子軒在案發時間管有涉案物品，涉案物品本身不是非法用具，控方需依賴環境證供說服法庭。張官又稱，警員在庭上供稱截查被告時無警誡，是因為「無需要」，故法庭可推斷警員當刻無懷疑被告干犯罪行，遂裁定被告脫罪。

商人「三罷」駕車堵路囚6周

另外，去年8月5日民間發起「三罷」，商人陳繼同（53歲）涉於早上駕駛平治私家車阻塞九龍城交匯處約10分鐘。經審訊後，商人昨在九龍城裁判法院被裁定在公眾地方造成阻礙罪成，判監6星期。

裁判官鄭念慈表示，被告自辯稱被人撞車，想等候警員到場，但被告大可駛前一點，不必堵塞交匯處，裁定他故意堵路。鄭官又稱，案發地點是「地區性交通樞軸」，被告堵路行為影響公眾秩序，令他人無法準時上班。

被告另被控一項涉及汽車轉向指示器的傳票控罪，今判罰款1000元。

【案件編號：KCCC582 & 234/20】

（反修例風暴）