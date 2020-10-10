友舉報示威藏武 準學警被捕停聘

警方回應時證實該21歲男子被捕，現已保釋候查，11月上旬須向警方報到。警方又稱，被捕者早前獲聘用為警務人員，警察招募組前日已暫停聘任安排，該男子亦已撤回投考申請。

友疑投考失敗不甘

該21歲男子去年6月初投考學警，上月獲告知獲聘，並於上周簽約，原定前日到黃竹坑警察訓練學院參與迎新活動，下周一入班。惟警隊招募組上周六收到其朋友電郵舉報，稱該男子去年曾多次參與反修例示威活動，並附上照片，顯示他曾手持伸縮警棍。該朋友據悉去年曾與被捕男子一同投考警隊，懷疑因投考失敗，心有不甘舉報。

警方招募組致電該男子，着他不用參與迎新活動，改為前往警察總部的招募組了解事件。該男子向招募組承認，因「一時貪玩」跟朋友前往示威，又承認自己管有該支伸縮警棍。招募組將案件交灣仔警區刑事調查隊調查。

家搜出警棍仿製槍 稱野戰用

探員前日前往該男子位於觀塘的住所，搜出一支伸縮警棍、四支仿製槍、兩包BB彈、一件戰術背心及一個頭盔等證物，該男子在警誡下否認曾參與示威，並解釋該批物品是用作打war-game用途。警方遂以涉嫌「藏有仿製槍械」及「藏有違禁武器」將其拘捕，並暫停其學警聘任。有關氣槍的火力有待警方檢驗。

（反修例風暴）