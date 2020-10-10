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「和你lunch」打鬥兩人擬認罪 官批控方準備差

【明報專訊】今年2月銅鑼灣時代廣場「和你lunch」活動其間，被稱為「正義姐」的藍雪寶疑遭襲擊，兩青年事後被捕，另兩名疑為建制支持者的中年女子亦被控非法打鬥。4人之中有兩人今日在東區裁判法院擬認罪，惟裁判官指控方準備不周，納入與認罪被告不相干的案情，炮轟控方「浪費時間」。擬認罪兩人未被定罪，案件押後至10月16日再訊。

納不相干案情 轟浪費時間

案中4名被告依次分別為學生蔡俊軒（23歲）、無業的黄卓熙（20歲）、售貨員李秋芝（42歲）、商人宋晞綸（45歲）。其中蔡俊軒庭上否認傷人罪，即非法及惡意傷害女子藍雪寶；黄卓熙、李秋芝及宋晞綸則被控「在公眾地方打鬥」罪，黃李兩人認罪，宋則不認罪。

法庭原本正宣讀黃李兩人認罪案情，惟主任裁判官錢禮稱兩人案情涉及案發其他人行為，遂打斷控方發言，並問該些行為與黃李兩人「有何相干」，問道：「叫認罪兩人如何承認？」

控方終要求押後案件，以索取指示，黃李兩人續獲保釋至10月16日再訊。至於不認罪的蔡俊軒及宋晞綸，排期至12月15日開審。

案件散庭後，被告李秋芝的親友疑不滿記者拍攝辱罵記者，更追趕記者至法院外100米路段，其間推撞及腳踩一名女記者，又有人向另一記者說「準備受靶」、「行唔出西灣河」，以及拍攝記者容貌。

有親友庭外辱罵踩記者

警方接報到場稱事件純屬意外，着涉事的人向記者道歉了事。

【案件編號：ESCC1685/20】

（反修例風暴）

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