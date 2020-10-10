灣仔8‧31暴動案 辯方結案：8秒證據不足為證

7名被告同被控於去年8月31日在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶連同其他人參與暴動。

代表首被告余德穎的大律師黃瑞紅表示，僅出現在暴動現場不足以構成參與暴動。次被告賴姵岐的代表大律師藍凱欣則稱，控方只有制服過程的證供，「得8秒證據，遠遠不足夠證明參與暴動」。

控方指逃跑顯示涉暴動

辯方：響應警方呼籲離開

第三被告鍾嘉能被指曾身處傘陣及大型路障，由警員事後在新聞片段中作衣物比對認出被告，但其代表大律師王國豪指片段質素差劣，根本看不清衣物。

大律師曾藹琪稱，第六被告簡家康在現場逗留多久、與何人集結，一概沒有證供，而他身上只有防護裝備，「喺當時嘅社會環境，圍觀嘅人都會有」。

就控方指被告的逃跑行為顯示他們參與暴動，代表第七、八被告莫嘉晴及梁雁彬的大律師李國威反駁稱「響應警方呼籲離開就係逃走？好荒謬」，形容兩人僅在不適當的時間出現在不適當的地方。

【案件編號：DCCC 12/2020】

（反修例風暴）