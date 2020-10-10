67人涉起底被捕 另3宗涉違禁制令正排期

警方回覆本報查詢指出，去年6月至今，暫時共拘捕53男14女，介乎16至60歲，涉有犯罪或不誠實意圖而取用電腦、披露未經資料使用者同意而取得的個人資料、刑事毁壞、威脅會摧毁或損壞財產、刑事恐嚇、煽惑公眾妨擾、串謀公眾妨擾、煽惑謀殺、欺詐及作出具煽動意圖的作為等罪名，不排除更多人被捕。

私隱署1413案交警跟進

警方又透露，除去年10月25日一名39歲平面及珠寶設計師在facebook披露警員資料，因違反臨時禁制令，在高院被裁定民事藐視法庭罪成外，另有3宗違反高院臨時禁制令的相關民事案，已排期在高院聆訊。

另根據私隱專員公署提供數字顯示，截至今年9月底共處理了4714宗相關個案，其中大約三成半涉及警員及其家屬，並將其中1413宗涉刑事成分的案件轉交警方跟進。

翻查本報資料，一名21歲男學生使用被起底警員的個人資料在網上借貸，被控一項不誠實意圖而取用電腦罪，早前獲准以2000元自簽守行為24個月。

（反修例風暴）