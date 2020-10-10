至今食難下嚥藥物助眠 偕女遊蹤不敢重往

保存女衣物 「感一直無走」

潘太自言經常思念女兒，回想以往與女兒談天說地，一直將女兒的衣物保存妥當，作為紀念，「我有時無覺得女兒已經走了，我覺得她一直無離開我，仍然會與我傾偈」。潘太以往與女兒猶如「孖公仔」一起逛街、睇戲，如今她已不敢再踏足往昔經常到訪的戲院、商場，她以往經常與女兒到澳洲、日本等地旅行，現為免觸景傷情，她亦說不欲再到那些地方。

夫手機桌布仍是女兒照片

至於丈夫方面，潘太亦稱他的手機桌布仍然是女兒的相片，「可想而知他有思念她（女兒），有多掛念她」。她說，以往大時大節，女兒一定與父母度佳節，父母生日，女兒有時亦會送上一些驚喜，「現在屋企無咗個女，只有我和丈夫你眼望我眼」，她嘆整個家庭都破碎了，現在每逢節目時就倍感難過，丈夫則支持她出來為死去的女兒發聲，爭取更多人支持，促陳同佳早日赴台投案。

（反修例風暴）