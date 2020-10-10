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質疑陳同佳投案「明朗化」說法：我見到很灰暗 潘母淚盼兩地協調「別當我們是波」

【明報專訊】涉在台灣殺害女友潘曉穎的疑犯陳同佳至今未赴台投案，早前保安局長李家超表明主導權在台灣一方，「個波喺佢度」。死者母親潘太接受本報專訪時哭訴，盼港府為女兒討回公道，與台灣政府協調，「別再將我們當是一個『波』」。她又質疑，說服陳自首的聖公會教省秘書長管浩鳴上周曾揚言陳是否赴台將於今周明朗化，但一直未有進展，促協助陳的台灣律師交代進度，不要一周又一周拖延下去。

特首林鄭月娥上月底稱，傳媒愈報道令潘母情緒愈波動，但潘太說過去經常去信政府卻無實質進展，才迫不得已站出來受訪。她稱傳媒無影響她的情緒，最重要是林太可多出一分力；又說雖然林太去年的「初心」與今年有些少分別，但希望林太不要說「沒事可做到」，盼其為她的女兒討回公道，協助女兒的案件盡快結案，不希望事件又回到一年前的膠着狀態。

稱傳媒無影響情緒

盼林鄭別說「沒事可做」

對於保安局長李家超早前接受《信報》訪問稱，陳到台投案的主導權在台方，「個波喺佢（台灣）度」，促台方提供簽證准許陳入境，潘太表示無奈又難過，「我現在才知道我是一個『波』來的，我一直也不知道」，更一度落淚促請李別再將事件當作是「波」，而是當成一件真真正正的案件，為其女兒討回公道、彰顯公義、與台灣協調、落實解決問題。

台灣陸委會發言人邱垂正周四稱，沒簽證下陳同佳不可能以轉機或其他方式到台，又說陳可到駐港辦事處遞件申請，但沒收到陳的遞件。潘太質疑，管浩鳴上周說陳是否赴台將於今周明朗化，「請問明朗在哪？我見到很灰暗」，促管安排協助陳的台灣律師向港人交代有何進度；又說陳到駐港辦事處遞件是第一步，重申希望陳於10月23日前可上機赴台投案，否則將有一連串行動。

潘太自言最近心情忐忑，因她很清楚要處理女兒的案件需特區政府及台灣政府配合，盼兩地政府可各自踏前一步。她或會去信台方表達意願，盼台灣簡化程序，盡快接收陳同佳，亦盼港府將陳當初返港時錄的口供及相關證據轉交台灣，稱事件是一宗殺人案，而疑犯和死者均是香港人，盼港府可特事特辦。

盼港口供交台 促陳交代日期

對於潘曉穎被殺案引發去年反修例運動，不少網民指摘事件連累眾多青年被捕「陪葬」，潘太自言是升斗市民、小女人，屬受害者家屬，女兒被殺害不幸成為一連串事件起點，她很傷心，事態發展出乎她意料，亦非她所願。在反修例運動中不少青年被捕，她稱非常難過和傷心，重申一連串風波皆由陳同佳而起，陳應承擔錯誤。

潘太不諱言幻想過最差情况就是陳同佳這個台灣通緝犯、殺人疑犯可在港自由走動，但她作為一個母親，心愛的女兒被殺害，定不會放棄，將不惜一切為女兒討回公道。潘太促陳站出來交代投案日期，不要一周又一周拖延下去，隔空寄語陳：「如果你有良知，加上你已20歲（現為21歲），已是個成年人，應赴台灣投案，別再一拖再拖，你為何要殺了一個無機心的少女？你良心過意得去嗎？你令一個家庭破碎了，你每天能夠睡覺嗎？為何你要在安全屋，而不趕快投案呢？」

被問到陳同佳律師團隊商討進度、陳是否已計劃赴台出發行程，管浩鳴回應稱昨日是台灣假期，要下周再會有消息。

明報記者

■潘曉穎媽媽專訪：https://video3.mingpao.com/inews/202010/20201009_pui.mp4

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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