質疑陳同佳投案「明朗化」說法：我見到很灰暗 潘母淚盼兩地協調「別當我們是波」

特首林鄭月娥上月底稱，傳媒愈報道令潘母情緒愈波動，但潘太說過去經常去信政府卻無實質進展，才迫不得已站出來受訪。她稱傳媒無影響她的情緒，最重要是林太可多出一分力；又說雖然林太去年的「初心」與今年有些少分別，但希望林太不要說「沒事可做到」，盼其為她的女兒討回公道，協助女兒的案件盡快結案，不希望事件又回到一年前的膠着狀態。

稱傳媒無影響情緒

盼林鄭別說「沒事可做」

對於保安局長李家超早前接受《信報》訪問稱，陳到台投案的主導權在台方，「個波喺佢（台灣）度」，促台方提供簽證准許陳入境，潘太表示無奈又難過，「我現在才知道我是一個『波』來的，我一直也不知道」，更一度落淚促請李別再將事件當作是「波」，而是當成一件真真正正的案件，為其女兒討回公道、彰顯公義、與台灣協調、落實解決問題。

台灣陸委會發言人邱垂正周四稱，沒簽證下陳同佳不可能以轉機或其他方式到台，又說陳可到駐港辦事處遞件申請，但沒收到陳的遞件。潘太質疑，管浩鳴上周說陳是否赴台將於今周明朗化，「請問明朗在哪？我見到很灰暗」，促管安排協助陳的台灣律師向港人交代有何進度；又說陳到駐港辦事處遞件是第一步，重申希望陳於10月23日前可上機赴台投案，否則將有一連串行動。

潘太自言最近心情忐忑，因她很清楚要處理女兒的案件需特區政府及台灣政府配合，盼兩地政府可各自踏前一步。她或會去信台方表達意願，盼台灣簡化程序，盡快接收陳同佳，亦盼港府將陳當初返港時錄的口供及相關證據轉交台灣，稱事件是一宗殺人案，而疑犯和死者均是香港人，盼港府可特事特辦。

盼港口供交台 促陳交代日期

對於潘曉穎被殺案引發去年反修例運動，不少網民指摘事件連累眾多青年被捕「陪葬」，潘太自言是升斗市民、小女人，屬受害者家屬，女兒被殺害不幸成為一連串事件起點，她很傷心，事態發展出乎她意料，亦非她所願。在反修例運動中不少青年被捕，她稱非常難過和傷心，重申一連串風波皆由陳同佳而起，陳應承擔錯誤。

潘太不諱言幻想過最差情况就是陳同佳這個台灣通緝犯、殺人疑犯可在港自由走動，但她作為一個母親，心愛的女兒被殺害，定不會放棄，將不惜一切為女兒討回公道。潘太促陳站出來交代投案日期，不要一周又一周拖延下去，隔空寄語陳：「如果你有良知，加上你已20歲（現為21歲），已是個成年人，應赴台灣投案，別再一拖再拖，你為何要殺了一個無機心的少女？你良心過意得去嗎？你令一個家庭破碎了，你每天能夠睡覺嗎？為何你要在安全屋，而不趕快投案呢？」

被問到陳同佳律師團隊商討進度、陳是否已計劃赴台出發行程，管浩鳴回應稱昨日是台灣假期，要下周再會有消息。

明報記者

■潘曉穎媽媽專訪：https://video3.mingpao.com/inews/202010/20201009_pui.mp4

（反修例風暴）

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