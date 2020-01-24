【Emily】子公司捐王百羽450萬選舉服務 沈旭暉：難認同報價合理

【明報專訊】立法會選舉延期，已報名參選人可獲發還選舉開支。有傳媒翻查開支申報，發現參與「超級區議會」界別嘅元朗區議員王百羽（圖）申報高達489萬元開支，係一眾參選人之冠，當中創作公司「U Made This」（UMT）捐贈咗450萬元選舉服務。UMT係國際關係學者沈旭暉創辦嘅「GLOS」有份投資嘅子公司，沈旭暉噚日開腔回應，佢話唔識王百羽，自言對有關報價同安排「比公眾更晚得知」，佢難以認同報價合理。Emily搵過王百羽，佢冇回應。
UMT向王百羽提供捐贈服務包括「主要形象發展及名稱設計」55萬元、化妝10萬元、選舉情况分析約30.8萬元等，數額之大令唔少網民嘩然。
沈：比公眾更遲知 涉事員工已辭職
沈旭暉話，一向不參與UMT業務，申報捐贈服務由公司創作總監決定，事前冇知會母公司其他董事、股東。佢話佢為支持嘅參選人拍片訪問，都係申報「街坊價」2500元。
稱被當金主損形象 不再接港選舉項目
沈旭暉指該創作總監係王百羽好友，主力策劃其選舉工程，其高報價同無償服務，該員工話係出於年輕人嘅「手足」友誼，並通過強調自己嘅價值，希望爭取長期合作機會。
佢話呢件事令公司及其形象受影響，令媒體誤會佢係「金主」，溝通後該創作總監已即時辭職。沈旭暉話，任何子公司亦唔會再接受與香港選舉有關項目。