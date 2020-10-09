【Emily】民記投訴少女漫畫廣告暴露 畫家稱已過淫審處 「咩人諗咩嘢」

多謝民記宣傳 林祥焜：曲線鬧政府

Emily問過林祥焜，佢話香港正經做嘢冇人理，所以要多謝民建聯令更多人關注佢，自言唔係首次收投訴，所以一直都將所有「見街」作品先送淫審處審批，𠵱家見到嘅版本係獲淫審處首肯，形容民建聯「曲線喺度鬧緊政府」。

林祥焜又話，好多後生女玩獨木舟、行山都著得性感又好健康，「係咪女性著到咁做運動就代表淫邪？咩人諗咩嘢」。佢唔驚日後商業合作因而受阻，因疫情下都冇乜人搵藝術家做嘢，「𠵱家多咗你（民建聯）幫我promote（宣傳），so good，效果反而好」，事件唔會影響佢畫漫畫嘅尺度。

油尖旺區議員林兆彬話，作為淫審處審裁委員小組成員之一，覺得廣告完全冇問題、非常健康；又話民建聯擔心意識不良、誤導，「𠵱家香港政府日日用謊言警暴治港，仲意識不良誤導啦！」