【Emily】民記投訴少女漫畫廣告暴露 畫家稱已過淫審處 「咩人諗咩嘢」

【明報專訊】深水埗西九龍中心近月同漫畫家林祥焜合作，喺外牆掛出多幅漫畫少女廣告，漫畫少女分別有泳衣、校服等造型，並配上「放肆」、「不忘初心」等字眼。民建聯劉佩玉、陳穎欣等噚日去請願，劉佩玉話唔少家長認為廣告人物衣著太暴露、姿勢不雅觀、子女睇到廣告後感到不安，亦擔心廣告發放信息為學生帶來不良影響；甚至話如果繼續懸掛，會發起網上聯署、去信淫審處要求檢視等。
多謝民記宣傳 林祥焜：曲線鬧政府
Emily問過林祥焜，佢話香港正經做嘢冇人理，所以要多謝民建聯令更多人關注佢，自言唔係首次收投訴，所以一直都將所有「見街」作品先送淫審處審批，𠵱家見到嘅版本係獲淫審處首肯，形容民建聯「曲線喺度鬧緊政府」。
林祥焜又話，好多後生女玩獨木舟、行山都著得性感又好健康，「係咪女性著到咁做運動就代表淫邪？咩人諗咩嘢」。佢唔驚日後商業合作因而受阻，因疫情下都冇乜人搵藝術家做嘢，「𠵱家多咗你（民建聯）幫我promote（宣傳），so good，效果反而好」，事件唔會影響佢畫漫畫嘅尺度。
油尖旺區議員林兆彬話，作為淫審處審裁委員小組成員之一，覺得廣告完全冇問題、非常健康；又話民建聯擔心意識不良、誤導，「𠵱家香港政府日日用謊言警暴治港，仲意識不良誤導啦！」