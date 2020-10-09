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海園塌牆壓斃好爸爸 兩歲兒生日前喪父

【明報專訊】48歲泰裔工人王天，前日於海洋公園大樹灣的酒店地盤被塌下磚牆壓倒重創身亡，遺下同鄉妻子及下周三滿兩歲的兒子。中年得子，王氏一家原定下周日為兒子切蛋糕慶祝生日，現時派對無法舉行，剛牙牙學語的兒子昨早還問「爸爸去咗邊」，令王太倍感傷感。

昨早9時許，王太由親友陪同到西區域多利亞公眾殮房認屍，她神情哀傷落淚。47歲的王太表示，居港20多年，8年前與丈夫於泰國結婚，其後申請移居香港，丈夫來港後一直從事建造業工作，並加入金門建築多年，主要於地盤內任「打炮手」及雜工，月入約3萬多元。

王太憶述，前日意外前20分鐘才與丈夫通電話閒談，詎料再接電話時，已是其同事通知她丈夫發生意外。她立即抱着兒子並通知胞姊，一同前往瑪麗醫院了解，並通知泰國家人幫忙拜佛祈求平安，但到達醫院時卻迎來噩耗。

王太稱夫妻一直希望生兒育女，但多年來一直未能懷孕，打算放棄之際，王太2018年初突然懷孕，同年10月14日誕下獨子「天明」，丈夫對天明疼愛有加，平日放工會到麥當勞買薯條給兒子吃；周日一家三口特意外出遊玩，預祝兒子2歲生日，首次乘船及港鐵的天明更對行程非常雀躍，詎料該行程頓成一家最後一次家庭樂。

疼愛兒子 寄錢回泰國養父母

王太一家居於灣仔一個約100呎劏房單位，月租約6200元，她自懷孕後成為全職主婦，丈夫獨自支撐家庭收入，形容亡夫是「盡責好老公」、「好顧家」，除了照顧太太及兒子，還會寄錢回鄉供養父母及岳父岳母，從不埋怨工作辛苦。她稱目前未與金門商討恩恤安排，但希望可親身到地盤以佛教儀式拜祭亡夫，及尋回內有多張丈夫和兒子合照的手提電話。

飛來橫禍令父子天人永隔，更令3個家庭頓失經濟支柱。王太說現時對前路徬徨，去年已申請公屋，現希望當局可酌情處理，亦希望有心人幫助她渡過難關（匯豐銀行：082 6 046377 Wilaikaew Prathoomthong）。

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