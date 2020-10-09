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反修例一周年刀傷人 民建聯前幹事鄺星宇認罪

【明報專訊】今年6．12反修例一周年當日，民建聯前社區幹事鄺星宇於觀塘裕民坊小巴站疑因政見與人爭執，最終揮動水果刀襲擊市民和記者，其後又在警署內被搜出壯陽藥。他昨在觀塘裁判法院承認各一項襲擊致造成身體傷害、傷人，以及管有第一部毒藥罪名。裁判官明言判監無可避免，將案件押後至本月23日判刑，以索取被告的背景報告，被告其間繼續還押。

官稱判監無可避免

報稱地產經紀的認罪被告鄺星宇（27歲），昨透過辯方呈上多名親友撰寫的求情信、逾140名觀塘順天邨街坊聯署的求情信，並指出他參與社區服務7年、擔任1年議員助理，去年他有意參選區議員，但反修例運動令他對政治心灰意冷，投身地產界。

辯方續說，案件因政治分歧而發生，形容是「大時代的不幸」，其間他曾遭10多名黑衣人圍毆，辯方強調被告已有悔意，對傷者感到抱歉。

根據案情，今年6月12日觀塘港鐵站外有反修例街站設立，約100名市民聚集和叫口號。晚上9時許，被告與5至10人因政見爭執，被告其間呼喊「警察加油」，又突然衝向人群，試圖揮拳攻擊對方，被人制服在地。

被告隨即亮出19厘米長的水果刀，指向在場拍攝的記者馮文傑，嘗試奪走馮的相機，糾纏間，馮的右手食指被𠝹傷。另一事主馬富善上前制止時，左手亦遭割傷。

警方接報到場後制服和拘捕被告，被告在警誡下保持緘默。被告被帶返警署後，警方在其背包內搜出含「昔多芬」的藥丸。

【案件編號：KTCC948/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕偉哥 傷人 襲擊致造成身體傷害罪 鄺星宇 觀塘 6．12 反修例運動

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