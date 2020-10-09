中槍中五生擬認暴動 「係最好嘅決定」

被告依次為學生曾志健（19 歲）及理大博士生邱宏達（27 歲），控罪指稱兩人於 2019年10月1日，在荃灣海壩街、大河道、大河道北和鱟地坊一帶與其他不知名者參與暴動；曾志健另被指同日在荃灣鱟地坊，襲擊警員謝思明和曾家輝。

「健仔」曾志健在聆訊前表示，與律師商量後，認為「認罪係最好嘅決定」，並稱有心理準備將被判囚。

與控方商調整案情

次被告稱昨日方知

控方庭上申請押後案件，表示正與首被告商討案情細節內容，若控辯雙方就經調整案情達成共識後，首被告應該會認罪；代表首被告的資深大律師駱應淦同意控方所言。

代表次被告的大律師黃宇逸就表示，因昨天才得悉控方與首被告正商討案情，而經修訂的案情或影響次被告的答辯意向，故亦希望押後案件待索取法律意見。

區院首席法官高勁修押後案件至12月22日再訊，兩被告續准保釋外出。

據了解，首被告傾向承認暴動罪，但另外兩項襲警罪的答辯意向則有待與控方完成商討案情。

申法援告警索償遭拒 上訴周一審

至於曾志健就槍傷一事，有意入稟向警方追討人身傷害民事索償，但法援署拒絕批出法援申請，稱警方開槍「合理」。據悉，曾志健已就法援署決定上訴，將於下周一（12日）在高等法院聆案官席前進行，但有關聆訊並不公開。

【案件編號：DCCC485/20】

明報記者

（反修例風暴）