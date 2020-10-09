港聞

港聞二

利君雅過去3年 副處長稱屬合約期

【明報專訊】港台電視部員工利君雅遭延長「試用期」120天。綜合港台兩名消息人士表示，廣播處長梁家榮及副處長、政務官馮建業前日應監製及部分高層要求召開特別會議。馮建業於會上改稱利君雅過去3年並非「試用期」，而是「agreement term」（合約），有權於利君雅3年「合約期」完結後，再考慮她是否適合轉作公務員，待重啟對她的調查後再重新考慮。

馮建業：不夠資料評核表現

   因而要延長合約

據了解，馮建業在前日的特別會議上，手執公務員事務局8月所發備忘錄，表示由於不夠資料評核利君雅的表現，因而要延長其合約。據悉馮建業昨日出席編委會會議時，再被問到有關利君雅的聘任問題，馮稱她過去3年並非「試用期」，僅屬「agreement term」（合約）。

合約多臨時職 按需要開位

利君雅經常規公務員程序獲聘

港台消息人士表示，馮建業所說的「agreement term」（合約）一般適用於「service need（服務需要）」的合約員工，該位置屬臨時職位，須向高層按服務需要申請經費「開位」，合約完結後離職。而利君雅是經常規公務員程序獲聘，「並非按需要聘用的臨時員工」，故認為利君雅與一般公務員無異，理應3年試用期後「轉perm」（成為永久公務員），其合約非馮建業所說僅屬「合約性質」。

伍曼儀：利非臨時或試用形式聘用

港台機構傳訊組總監伍曼儀回覆查詢表示，港台是根據「新合約條款」聘用利君雅為助理節目主任，非以臨時員工或試用形式聘用，當其完成3年工作後，要按評核報告結果決定是否讓她成為永久公務員。

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