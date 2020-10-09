員工無薪假禁打工 審裁官指富臨殘忍

上水富臨皇宮停業 22員工追118萬

案件分3案處理，22名申索人分別在涉事酒樓任職知客、侍應及洗碗工等。入稟狀的申索額合共為118萬元。

庭上披露，富臨在酒樓結業前要求員工簽下同意放無薪假的文件，全部涉事員工已簽署。有員工在庭上表示，今年2月中旬被要求放無薪假，直至工友5月向勞工處求助，富臨翌日才告知他們可調到其他分店上班。員工認為，富臨長達3個月不通知復工安排，形同將其解僱。富臨一方的代表則表示，集團上司仍未有定案。

工友向勞處求助

富臨翌日告知可調其他分店上班

署理主任審裁官陳大為聽畢表示，根據《僱傭條例》第70條，任何僱傭合約的條款如果牴觸或減少僱員的權利、利益或保障，即屬無效；即使所有申索人已簽署放無薪假的同意書，該同意書都未必有效。審裁官將案件押後明年2月16日再訊，以待雙方索取法律意見及準備文件。

其中一名員工鍾日明在庭外表示，自從公司要求放無薪假後，他要向親戚借生活費及做替工維生，生活苦不堪言。協助員工的工聯會權益委員會副主任鄧家彪表示，基層工友學歷不高，才會簽下無薪假同意書，批評富臨利用無薪假的漏洞規避支付大筆遣散費，促請富臨盡快履行僱主責任。

【申索書編號：LBTC1802、1825-1826/20】