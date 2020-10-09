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港聞二

陸委會副主委：陳同佳可駐港辦申簽證

【明報專訊】台灣殺人案疑犯陳同佳一直未赴台投案。台灣陸委會副主委兼發言人邱垂正昨日有新說法，稱陳同佳可到駐港辦事處遞件申請到台簽證，強調當局會依法處理，但目前未收到陳同佳投案的具體信息。

也可辦事處投案 「沒有不受理」

邱垂正昨於例行記者會被問到陳同佳到台投案進度表示，陳如確定要來台面對司法，隨時可透過聯繫窗口聯絡，稱台灣已準備就緒，一切依法處理。邱垂正亦提到，如陳同佳真的「擁有初心」，也可到台灣駐港辦事處投案，「沒有不受理」，但目前因疫情有邊境管制措施，陳同佳如沒有簽證，不可能以購買機票去第三個地方，但中途以轉機方式來台；表示陳同佳仍應透過聯繫窗口聯絡台方。至於是否可委託律師或相關人士代理，邱垂正表示台方並未反對。

稱未反對委律師或相關人士代理

媒體追問若陳同佳直接到駐港辦事處辦理證件，是否受理。邱垂正表示，「沒有不受理」，稱陳同佳可遞文件申請，「我們就會依法處理」，「趕快具體行動」。

管浩鳴：台灣「雙十」假期後跟進

協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴表示，據他所知，代表陳同佳的台灣律師方面未有消息，他會在台灣「雙十」假期後跟進消息。

民主黨立法會議員涂謹申昨在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，港、台兩地可透過「港台經濟文化合作協進會」聯絡，亦可透過國際刑警互換證據，形容陳同佳赴台自首屬「事在人為」，呼籲港、台雙方不應該逃避處理政治問題。

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