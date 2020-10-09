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徐英偉晤區會主席 被批無誠意補關係

【明報專訊】民主派在17區區議會取得主導權後，官員屢稱部分會議內容超出區議會職能遂「拉隊離場」。約20名區議會正、副主席昨與民政事務局長徐英偉會面約2小時，屬雙方上任以來首次；區議員追問區議會跟進警方工作、政治議題等為何會「越權」。西貢區議會主席、18區民主派聯絡會議召集人鍾錦麟會後稱，徐英偉無正面回應問題，認為政府沒有誠意改善與區議會的關係。

民政事務局回覆稱，期望區議會聚焦民生事務，政府與區議會溝通從未間斷，暫未有計劃再舉行類似形式會面。

被追問「越權」論 徐稱諮詢部門

民主派區議員共提出12項要求及查詢，包括要求官員不應擅自離席及缺席區議會會議、不能任意詮釋區議會職權等。區議會職能方面，鍾錦麟說會上有議員提及東區區議會跟進西灣河警員開槍案等事件被官員稱越權，惟徐英偉沒正面回應，或清楚界定何謂「越權」，只重申會諮詢政府部門及律政司意見。

屯門區議員主席陳樹英表示，南區區議會主席羅健熙正就區議會秘書服務申請司法覆核、屯門區議員盧俊宇入稟小額錢債審裁處追討營運開支津貼，引述徐英偉會上稱就事件不便評論太多。

會否再會面 泛民：更審慎考慮

被問日後會否再次出席類似會面，鍾錦麟稱會更審慎考慮，他預期區議會未來續出現被指越權、官員離場的場面，但他稱即使政府單方面做出越權結論，都不能阻止區議會繼續發聲。東區區議會副主席趙家賢批評，政府在行政上「與民為敵」，做法矮化區議會的地位。

離島區議員梁國豪批評，徐英偉在會上不斷「兜圈」，只以人肉錄音機方式，重覆回答既有數據，未有正面回答問題；又指徐在會上嬉皮笑臉，態度惡劣。

相關字詞﹕鍾錦麟 區議會 徐英偉

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