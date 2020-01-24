稱內部紀錄標示「P-OPS」 飛行隊12港人航線盤旋 黃之鋒質疑屬警方行動

警重申與內地拘捕行動無關

本報以飛行追蹤網頁FlightAware及Flightradar24查閱飛行服務隊定翼機「B-LVB」及H175獵豹直升機「B-LVH」8月23日的飛行軌迹（見圖）。「B-LVB」早上4時半至8時許在香港東南面水域以飛行高度953米至2187米盤旋，覆蓋12港人當日早上7時、從西貢布袋澳出發水域；而「B-LVH」則於9時51分，飛至與中國海警公布9時許截獲快艇的位置距離約180米，其時飛行高度為2150米。

黃之鋒昨公開消息人士提供、稱屬飛行服務隊8月23日的飛行程序（Flying Programme）。文件顯示，當日早上4時及9時半分別有兩班飛機行動被標「P-OPS」，黃解讀為「警方行動（Police Operations）」；兩機行動時間與本報查到「B-LVB」及「B-LVH」的出發時間相若。

前隊員確認P-OPS為警方行動

有前飛行服務隊員向本報確認「P-OPS」為「警方行動」。他又稱若凌晨派定翼機出發，「一定屬特別任務」，有可能是反偷渡、反走私或空中監察；而直升機飛離香港水域多為搜救任務，亦可能執行打擊恐怖主義行動。該前隊員表示，執行特別任務時一般會關掉Transponder（應答器）以避開追蹤，故未必能在航空監察系統中完全知悉飛機飛行路線，又認為該兩次行動高度維持於1000至2000米「屬正常的空中監察高度」。

多人到飛行隊總部示威 警察控限聚

黃之鋒認為，警方及飛行服務隊「跨部門、跨紀律部隊合作」，令12港人被有計劃地由內地部門拘捕，令港府早前稱與行動無關的說法「不攻自破」。被捕港人李子賢父親認為，若警方知道有人非法越境「應該去拘截他們，不是放回內地」。保安局長李家超日前接受《信報》專訪時反駁外界質疑港府事前知情是「混淆視聽」；警務處長鄧炳強此前否認兩地跨境合作；特首林鄭月娥亦曾澄清港警在事件上「無角色」。

曾任民航機師的公民黨立法會議員譚文豪稱，定翼機在約1000米上空飛行，可能是監察海面，而定翼機若需追蹤船，需在上空不停盤旋。他說若涉及警方行動，會有一兩名警員在機上。

本報向警方查詢有否參與飛行服務隊行動或與內地海警通訊，警方稱不宜公開行動部署，將循是否有人組織及策劃跨境犯罪方向，繼續調查案件。黃之鋒昨與部分被捕港人家屬到飛行服務隊總部示威期間，警員到場以「限聚令」禁止集結，即場票控6男兩女。