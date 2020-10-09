政府研年斥1.25億 改善乙肝丙肝治療

政府引述流行病學數據，推算本港分別約有54萬及2.2萬人感染乙肝及丙肝。若沒適切治療會發展成肝硬化及癌症。肝癌為本港第三大癌症殺手，每年約1500至1600人死於肝癌，大部分患者與乙肝丙肝相關。

2030年前提升診斷率至九成

政府將配合世衛，致力於2030年或之前將乙肝及丙肝的診斷和治療覆蓋率提升至90%及80%，並降低90%病發率和65%死亡率。

當局四大重點行動包括醫管局在2020/21年度增加500萬元，料每年可為約800名乙肝病毒載量達20萬個國際單位的孕婦提供抗病毒藥；為乙肝孕婦的新生嬰兒於接種疫苗後驗血清，以識別出5至10%未能產生足夠抗體的嬰兒，再補種3劑疫苗，一般三至五成嬰兒可產生免疫力，料每年為不多於3000名嬰兒檢測。

乙肝孕婦新生嬰兒血清測試

丙肝方面，醫管局由2019/20年度起增撥7000萬元至每年1.2億元，明日起為所有慢性丙肝患者提供口服抗病毒藥物；醫管局亦會在今年第四季設立10間肝炎護士診所，每個診所設一名資深護師及數名支援人員，其中會於威爾斯親王醫院及瑪麗醫院試行。另會於8間產前診所增加護士人手，協助推行預防乙肝母嬰傳播計劃。

衛生署顧問醫生林潔宜表示，本港現少於1%的新生嬰兒感染乙肝，盼透過藥物治療、血清測試，達至「無乙肝新一代」，目標在2024年或之前將新生嬰兒乙肝感染率降低至少於0.1%。

政府引述2018年研究顯示，目前丙肝治療覆蓋率僅得12.4%。被問為何比率低、如何達至八成覆蓋率，東區醫院顧問醫生（內科）勞偉祥表示，以往干擾素治療丙肝會影響甲狀腺、發燒等，成功率只得一半，相信新抗病毒口服藥提高成功率及覆蓋率。