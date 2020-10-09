法定假擬用10年看齊銀行假 勞方：遷就晒僱主

林鄭月娥今年1月公布推出10項民生政策新措施，其中一項是增加《僱傭條例》下的法定假期，由每年12天逐步提升至17天，與公眾假期條例看齊。勞工處昨表示，政府會制訂及邀請勞工顧問委員會（勞顧會）商討有關方案。

勞工處：邀勞顧會商討方案

勞顧會僱員代表鄧家彪表示，勞顧會從未討論有關安排，批評10年內增5天假期是不合理，形容方案「遷就晒僱主」。他說，無論經濟好壞，僱主都有不想增加法定假期的理由。他認同應逐步增加法定假期，但認為一年增加一日也不難實行；他促請政府先帶頭在政府資助機構實行，例如是學校工友等。

勞顧會僱主代表郭振華認同，以10年逐步增加法定假期，每兩年變一次的做法，認為可給僱主和市場適應。他說，僱主難免會轉嫁成本予消費者，以較長時間增加法定假期，變相可減少每次轉嫁成本的幅度；他亦認同，補貼僱主做法不實際。

林鄭今年初公布計劃時曾稱，本港現時約三成勞工未能享有17天公眾假期，估計增加法定假期可讓逾百萬名僱員受惠，政府的立場是逐步增加，而每多一天法定假期，員工開支將增加0.34%；勞工及福利局長羅致光亦曾表示，政府傾向不會向僱主提供補貼。

（施政報告前瞻）