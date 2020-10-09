稱提供選民彈性 目標立會選舉前修例 政府研內地設票站 泛民誓阻

或選有特區辦事處內地城市

原定9月6日舉行的立法會選舉政府以疫情為由押後，並稱其中一個原因是不少選民在內地，因疫情無法回港投票。消息人士稱，政府將研究於內地若干城市設票站，稱疫情暴露選民未能投票的問題，希望修例為選民提供彈性。多於一名建制派透露，當局早前就內地投票「摸底」，有消息透露，當時官員問及在特區政府於內地設辦事處的城市（如北京、上海等）投票的可行性。

據了解，政府目標於明年立法會選舉前完成修例，有建制派稱並不看好，預料泛民會有很大反彈。

政制及內地事務局回覆稱，政府會積極完善現行選舉安排，適時研究和推出優化措施，確保選舉公平、公開及誠實進行。

胡志偉：政府種票 建制得票

民主派召集人、民主黨主席胡志偉批評，做法是「政府種票、建制得票」，稱倘內地票站有舞弊，難以本港法例規管。被問會否有具體行動阻止條例草案通過，他稱會「兵來將擋」，目前要做好論述，不能讓建制單方面講述大灣區票站的「好處」。

梁美芬：應自問無法內地拉票原因

公民黨楊岳橋說，政府早前押後選舉，現在「圖窮匕現」，他批評「DQ（取消參選人資格）都不夠，還要確保保皇黨候選人獲勝」。楊認為，倘容許境外投票，應包括大灣區以外地區，「應包括全世界，邏輯上才說得過去」。

梁美芬表示，如居內地港人因騷亂、疫情等無法回港投票屬不公，建議以大灣區為起點，考慮擴展至其他地區，如澳門、台灣等。對於民主派議員稱難以在內地宣傳政綱，梁反稱他們應自問為何無能力在內地拉票。

明報記者

（施政報告前瞻）