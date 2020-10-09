屹68載餘兩舖 店主：做得一日得一日

皇都戲院正門昨已落閘，只剩一個入口，大部分店舖已關閉，商場內燈光微弱，亦無手機信號，部分走廊被雜物封起，空氣不流通。

輝煌洋服於皇都戲院經營逾30年，負責人曾先生說，近年場內大部分商戶因收購已逐漸搬走，但因業主未賣出舖位，會一直經營至今年12月約滿。他仍在找新舖位，但考慮到租金等因素，尚未有着落。

見證街坊成長 店內古董多

曾先生說，過去上下班都會到樓上皇都戲院看戲，而店舖經營多年，見證街坊顧客成長，「由阿爺做到個仔，再由個仔做到個孫，好多個都係咁」。店內有不少古董，兩部縫紉機都逾50年歷史，裝修亦古舊典雅。要離開工作多年的商舖，他難免不捨，只能「做得一日得一日」。

新永泰五金3年前搬入皇都大廈地舖，老闆鍾先生說當時已得知大廈正在收購，大廈亦沒太多商戶營業，抱着「做得幾耐得幾耐」心情，冀做到明年4月約滿離場。已屆65歲的他亦打算退休。

新世界早前就保育皇都戲院成立顧問委員會，建築文物保護師吳韻怡為成員之一，其母在1980年代於皇都戲院開設童裝店，故她由幼稚園到中學都在皇都戲院度過。她曾在店內睡午覺，又與其他店舖的小孩在商場到處玩樂。她稱現時未有太確切的保育方案，仍需先勘探，但期望可與社區連繫，讓附近居民也享用得到。