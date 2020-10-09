屹68載餘兩舖 店主：做得一日得一日

【明報專訊】北角皇都戲院1952年落成，68年來曾由戲院變成桌球室，至現時強拍、大部分商戶離場，逾半世紀以來陪伴很多人成長。整幢皇都戲院大廈至昨日只剩兩間店舖營業，分別為「輝煌洋服」及「新永泰五金」，兩商戶今年底及明年4月將約滿離場，至今去向未明。
皇都戲院正門昨已落閘，只剩一個入口，大部分店舖已關閉，商場內燈光微弱，亦無手機信號，部分走廊被雜物封起，空氣不流通。
輝煌洋服於皇都戲院經營逾30年，負責人曾先生說，近年場內大部分商戶因收購已逐漸搬走，但因業主未賣出舖位，會一直經營至今年12月約滿。他仍在找新舖位，但考慮到租金等因素，尚未有着落。
見證街坊成長 店內古董多
曾先生說，過去上下班都會到樓上皇都戲院看戲，而店舖經營多年，見證街坊顧客成長，「由阿爺做到個仔，再由個仔做到個孫，好多個都係咁」。店內有不少古董，兩部縫紉機都逾50年歷史，裝修亦古舊典雅。要離開工作多年的商舖，他難免不捨，只能「做得一日得一日」。
新永泰五金3年前搬入皇都大廈地舖，老闆鍾先生說當時已得知大廈正在收購，大廈亦沒太多商戶營業，抱着「做得幾耐得幾耐」心情，冀做到明年4月約滿離場。已屆65歲的他亦打算退休。
新世界早前就保育皇都戲院成立顧問委員會，建築文物保護師吳韻怡為成員之一，其母在1980年代於皇都戲院開設童裝店，故她由幼稚園到中學都在皇都戲院度過。她曾在店內睡午覺，又與其他店舖的小孩在商場到處玩樂。她稱現時未有太確切的保育方案，仍需先勘探，但期望可與社區連繫，讓附近居民也享用得到。