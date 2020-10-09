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新世界48億投得皇都 飛拱研供公眾「打卡」

【明報專訊】68年歷史的一級歷史建築北角皇都戲院大廈，昨由土地審裁處強制拍賣，新世界發展（0017）以底價47.76億元投得，是歷來最高成交價強拍個案。新世界稱會盡力復修及保留皇都戲院，並活化為藝術文化表演場所，包括被譽為全球獨一無二設計、戲院天台的拋物線形拱橋式桁架（俗稱「飛拱」），會研究向外開放作休憩空間，讓公眾觀賞及「打卡」。戲院呈「九宮格」外牆及「蟬迷董卓」浮雕裝飾亦保留以重塑昔日面貌。

消息：盼自負盈虧 不側重國際級表演

新世界消息人士稱，項目非以「賺錢」為目的，冀可持續發展，在保育建築及推廣文化藝術做到自負盈虧，未來營運亦兼顧各方面需要，不會側重國際級表演節目。

皇都戲院大廈地盤由兩幢住宅、商場及戲院3部分組成，面積約3.62萬呎，其中戲院2017年獲古諮會評為一級歷史建築。今次亦是首宗獲批強拍令一級歷史建築。

鄭志剛：最高規格保育 冀成國際古蹟

新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛昨稱，集團剛就皇都戲院大廈統一業權，需時讓保育團隊制定保育計劃，暫未能提供整體投資額和保育成本。他說會以最高規格保育及復修皇都戲院，冀完成後能成為聯合國教科文組織認可的國際古蹟。他說，皇都戲院盛載很多港人集體回憶，盼蒐羅戲院文物及口述歷史，未來會將國際重量級表演帶返皇都。他形容戲院天台「飛拱」具現代主義特色，會好好保留，冀復修後開放公眾觀賞及「打卡」。

重製座椅復修外牆 恢復昔日面貌

新世界表示，已聘請英國建築事務所Purcell及WilkinsonEyre，以及香港創智建築師有限公司（AGC）共3個保育顧問團隊，展開「保育管理計劃」，包括研究皇都戲院歷史價值，並會在場內作3D掃描及勘探以掌握內部結構，預計下月中完成法律程序後，保育團隊可進入戲院全面勘探，再擬定詳細保育和發展方案。

不過，皇都戲院曾經歷大規模改建，原先座椅已不存在，昔日戲院上方超等座出入口亦被混凝土「封印」。消息人士稱，新世界正聯絡當年戲院座椅的美國製造商Bodiform，冀重製座椅，並搜尋當年戲院吊燈，期望保育後呈現戲院面貌。

至於戲院弧形立面、出自名畫家梅雨天的「蟬迷董卓」浮雕裝飾，新世界稱多年來缺保養，部分已破損，會盡力研究復修；戲院呈「九宮格」外牆亦保留復修。

第一太平戴維斯估值及專業顧問服務董事總經理陳超國表示，是次拍賣成交價是強拍條例生效以來最高，項目造價亦屬市價水平，但因涉保育成分，對發展商設計亦有限制，可能令建築成本增加。

強拍最高成交紀錄 業界：建住宅料呎價4萬

另業界人士稱，地皮面積約3.5萬方呎，現規劃為「住宅或商業」，加上屬「舊契」，發展彈性較大。若發展住宅，以地積比達10倍計，可建樓面約35萬方呎；若作商廈，地積比更可提高至15倍，可建樓面達52.5萬方呎。泓亮咨詢及評估董事總經理張翹楚說，若發展住宅料每呎售價達4萬元；若商業發展料呎價達2萬元。

相關字詞﹕浮雕裝飾 蟬迷董卓 桁架 飛拱 新世界 皇都戲院

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